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Политика
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Политика
Клинцевич рассказал, как США пытаются «развести весь мир»
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    Клинцевич рассказал, как США пытаются «развести весь мир»

    18:59  3 Ноября 2017
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    Сенатор прокомментировал слова Трампа о помощи РФ в КНДР и Сирии: США — лучшие в мире разводчики

    США — лучшие в мире разводчики, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире Первого канала эксперты обсуждали последнее интервью президента США Дональда Трампа телеканалу Fox News, в котором американский лидер сообщил о необходимости встретиться с главой России Владимиром Путиным. Трамп уверен, что Москва должна помочь Вашингтону в вопросе Северной Кореи и Сирии.

    В интервью Fox News Трамп, комментируя свое предстоящее турне по Азии, сказал буквально следующее: «Возможно, у нас состоится встреча с Путиным. Опять же, Путин очень важен, поскольку они (Россия. — прим. ФАН) могут помочь нам с Северной Кореей. <…> Они могут помочь нам с Сирией. Мы должны поговорить об Украине».

    "Возможно, у нас состоится встреча с Путиным"

    Обсуждая слова Трампа, эксперты сошлись во мнении, что такая позиция как минимум вызывает у русских улыбку, особенно в вопросе Сирии.

    «Когда президент США просто в риторике, не делая официального приглашения на какие-то переговоры, говорит: «Мы, наверное, встретимся, поговорим о Сирии» и «Они могут нам помочь по Сирии»…  Для меня это странно — в Сирии мы им можем помочь… Россия закрыла тему в Сирии. Чем американцы там помогали? Они только мешали. Мы тысячу раз об этом говорили. Самое главное, что США сказали, что отказались от оппозиции, когда американские спецслужбы фактически завершили процесс создания новой оппозиции для расчленения страны», — заявил Клинцевич.

    Обращаясь к выступавшему до этого американскому журналисту Майклу Бому, член Совфеда сказал, что «с США нужно разговаривать с учетом криминальной психологии – по понятиям».

    «Вы (США — прим. ФАН) — главные и лучшие в мире разводчики. Вы сегодня пытаетесь развести весь мир, выдав желаемое за действительное и маскируя свои истинные цели», — подытожил сенатор.

    Автор: Алиса Яковлева
    #путин #россия #сша #сирия #трамп #кндр #клинцевич #северная корея #бом
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