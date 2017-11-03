Геннадий Онищенко резко осудил отказ от рассмотрения антитабачной концепции

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Правительство РФ вернуло на доработку новую антитабачную концепцию Минздрава на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу, внесенную в октябре и призванную уменьшить число курильщиков в России.

Последнее не устроило участников табачного рынка, которые попросили премьер-министра РФ Дмитрия Медведева провести дополнительное обсуждение проекта документа. По данным РБК, рассмотрение антитабачной концепции в правительстве не состоялось, поскольку у департамента социального развития возник ряд юридических и технических замечаний к документу. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что откладывать принятие антитабачной концепции просто преступно, учитывая, какой вред табакокурение наносит россиянам.

«Возврат любого документа, внесенного в правительство на рассмотрение, — это «неуд», — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Как правило вносимый документ предварительно обсуждается, в том числе с аппаратом правительства, совместно ищутся необходимые развязки всех нерешенных вопросов. Это касается любого документа, а особенно такого сложного, как антитабачная концепция — я это знаю не понаслышке».

По словам первого зампреда комитета Госдумы, он не готов упрекать в произошедшем автора документа — российский Минздрав, а считает, что за этим стоит табачное лобби.

«Мне кажется, собака зарыта в следующем, — отметил Геннадий Онищенко. — Производители сигарет громогласно требовали смягчить антитабачную концепцию, и ассоциация «Табакпром» — эта корпорация по убийству россиян и отъему у них здоровья — направила правительству письмо, даже не затруднив себя переговорами с министерством здравоохранения. В этом письме «Табакпром» предложил, а, скорее, потребовал дополнительно обсудить положения документа. В частности, производители табака ставят под сомнение предложение повысить налоговую нагрузку на отрасль, предложение отменить понятие коммерческой тайны в отношении состава сигарет и т.д.».

Все эти требования Геннадий Онищенко считает неприемлемыми.

«Если пожелание снизить налоговую нагрузку можно объяснить вульгарной жадностью транснациональных табачных компаний, и без того жиреющих на доходах от употребления табака, то в отношении коммерческой тайны — это можно называть беспредельным неуважением к россиянам, — отметил депутат. — Сохранение коммерческой тайны по отношению к составу сигарет — это беспрецедентное требование. Это означает, что табачные компании будут скрывать количество в сигаретах вредных веществ, а их более тысячи. Они будут скрывать содержание никотина — главного яда — капля которого, как известно из средней школы, убивает лошадь. Я уже упоминал о нашем «гуманизме», когда мы льем горючие слезы по лошади и абсолютно не задумываемся о тысячах, миллионах россиян, в том числе даже детского возраста, которые ежедневно, систематически, на наших глазах занимаются замедленным самоубийством, коим является употребление табака».

Все это, по словам Геннадия Онищенко, свидетельствует, что ассоциация «Табакпром» даже не затрудняет себя поисками доказательств против аргументов, которые выдвигает Минздрав.

«По существу, производители табака дают задание нашему аппарату правительства, в частности, департаменту социального развития, которое вернуло этот документ, даже не докладывая об этом правительству, — отметил парламентарий. — Это открытое свидетельство того, что сегодня аппарат правительства — естественно, не по своей инициативе — фактически, стоит на стороне производителей табака. Потому что замечания к концепции были выдвинуты такие: «Имеется ряд технических и юридических замечаний, нет оценки эффективности реализации концепции, а также не прописаны необходимые меры регулирования оборота табачных изделий». Какие еще нужны меры регулирования, когда наша концепция идет в русле рамочной конвенции по борьбе с табаком, которую приняла Всемирная организация здравоохранения? Напомню, Россия признала целесообразность соответствующей конвенции ВОЗ, подписала и ратифицировала этот документ. Это было подтверждено соответствующим законом, который подписал наш президент. Какие еще нужны меры, если все это взято из рамочной концепции ВОЗ и уже одобрено президентом нашей страны?»

По словам Геннадия Онищенко, он видит во всей этой истории только одно — попытку табачного лобби любой ценой отложить на максимальный срок принятие антитабачной концепции.

«Я в этом вижу формальные придирки, задача которых — максимально оттянуть решение этого вопроса, — отметил собеседник ФАН. — Если так пойдет и дальше, то следующим этапом будут разговоры: «А давайте подождем, потому что у нас скоро выборы», и т.д. и т.п. Но сегодня миллионы россиян курят, сегодня миллионы россиян втягиваются в эту самоубийственную привычку, и сегодня мы являемся полигоном для циничного глумления международной транснациональной табачной мафии над населением нашей страны, над здоровьем россиян. А ведь в заботе о здоровье наших граждан находятся те резервы, которые мы так тщательно ищем для повышения уровня и продолжительности жизни, для повышения срока социальной активности нашего населения и, естественно, для повышения уровня наших трудовых ресурсов».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, нужно безотлагательно принять антитабачную концепцию.

«Мне кажется, не надо делать хорошую мину при плохой игре, а следует все-таки еще раз задуматься над тем, что мы, в том числе аппарат правительства, несем ответственность перед населением за то, что является не только исполнением наших международных обязательств, но и защитой конституционных прав наших граждан на здоровую и продолжительную жизнь», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее «Газета.ру» рассказала, как табачная индустрия пытается всеми возможными способами смягчить антиникотиновое законодательство в своих интересах.