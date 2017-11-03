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Сирийский режиссер инсценировал свое убийство для съемок антиасадовского фильма
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    Сирийский режиссер инсценировал свое убийство для съемок антиасадовского фильма

    17:01  3 Ноября 2017
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    Сирийский режиссер инсценировал свое убийство для съемок антиасадовского фильма

    Бейрут, 3 ноября. Сирийский режиссер Мохаммад Баязид пытался при помощи постановочного убийства получить деньги на съемки антиправительственного фильма.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило об оригинальном режиссерском ходе сирийца Мохаммада Баязида, который придерживался оппозиционных взглядов и выступал против официальных властей Дамаска. Режиссер намеревался снять документальный проамериканский фильм, показывающий «зверства режима Дамаска» и «убийства неповинных граждан».

    Для того чтобы заручиться финансовой поддержкой Запада он приготовил отличную и «кровавую» сцену убийства самого себя. Хитрый ход не выгорел, так как один из его продюсеров Мохаммад аль-Хинди обнаружил видеозапись Баязида с подробным описанием его «режиссерского видения» и выложил ее в Сеть. Ложное «убийство» оппозиционного режиссера было раскрыто.

    Сирийский режиссер инсценировал свое убийство для съемок антиасадовского фильма

    Автор: Алексей Громов
    #оппозиция #сирия #дамаск #режиссер #фильм
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