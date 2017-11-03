Сирийский режиссер инсценировал свое убийство для съемок антиасадовского фильма

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Бейрут, 3 ноября. Сирийский режиссер Мохаммад Баязид пытался при помощи постановочного убийства получить деньги на съемки антиправительственного фильма.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило об оригинальном режиссерском ходе сирийца Мохаммада Баязида, который придерживался оппозиционных взглядов и выступал против официальных властей Дамаска. Режиссер намеревался снять документальный проамериканский фильм, показывающий «зверства режима Дамаска» и «убийства неповинных граждан».

Для того чтобы заручиться финансовой поддержкой Запада он приготовил отличную и «кровавую» сцену убийства самого себя. Хитрый ход не выгорел, так как один из его продюсеров Мохаммад аль-Хинди обнаружил видеозапись Баязида с подробным описанием его «режиссерского видения» и выложил ее в Сеть. Ложное «убийство» оппозиционного режиссера было раскрыто.