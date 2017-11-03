Пожилого британского депутата обвинили в сексуальных домогательствах

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Лондон, 3 ноября. Депутата британской Лейбористской партии Келвина Хопкинса отстранили от работы в парламенте из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

По данным издания, 76-летний политик отправлял 27-летней женщине «непристойные» текстовые сообщения. В сообщениях Хопкинс называл ее «привлекательной» и «прекрасной молодой женщиной».

«На основании утверждений, полученных сегодня Лейбористской партией, Келвин Хопкинс отстранен от членства в партии и, следовательно, от должности парламентского организатора партии на время расследования», — сообщил пресс-секретарь Лейбористской партии.

Стоит отметить, что накануне в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Фэллона обвинили в домогательстве к журналистке Sunday Express Джулии Хартли-Брюер. По словам Хартли-Брюер, инцидент произошел более десяти лет назад. Журналистка заявила, что Фэллон положил ей руку на колено во время ужина на партийной конференции консерваторов, передает «Ридус».