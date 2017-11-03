Педофилы в США получат «позорные» штампы в паспортах

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Вашингтон, 3 ноября. Власти США выдадут осужденным за педофилию гражданам специальные паспорта, в которых будет содержаться пометка о сексуальных пристрастиях обладателя документа.

Соответствующее решение принял Государственный департамент США, который уже запустил процедуру замены старых паспортов на новые.

Педофилы по-прежнему смогут выезжать за пределы США, однако пометка об имеющейся судимости за сексуальные преступления против детей закроет им дорогу в ряд стран. В Госдепе полагают, что подобные меры позволят нанести серьезный удар по индустрии секс-туризма, сообщает NBC4i.