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Педофилы в США получат «позорные» штампы в паспортах
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    Педофилы в США получат «позорные» штампы в паспортах

    16:43  3 Ноября 2017
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    Педофилы в США получат «позорные» штампы в паспортах

    Вашингтон, 3 ноября. Власти США выдадут осужденным за педофилию гражданам специальные паспорта, в которых будет содержаться пометка о сексуальных пристрастиях обладателя документа.

    Соответствующее решение принял Государственный департамент США, который уже запустил процедуру замены старых паспортов на новые.

    Педофилы в США получат «позорные» штампы в паспортах

    Педофилы по-прежнему смогут выезжать за пределы США, однако пометка об имеющейся судимости за сексуальные преступления против детей закроет им дорогу в ряд стран. В Госдепе полагают, что подобные меры позволят нанести серьезный удар по индустрии секс-туризма, сообщает NBC4i.

    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #отметка #педофилия #паспорта
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