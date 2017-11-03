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Спорт
Абрамович может уволить Конте в ближайшее время
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    Абрамович может уволить Конте в ближайшее время

    16:59  3 Ноября 2017
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    Абрамович может уволить Конте в ближайшее время

    Лондон, 3 ноября. Главный тренер «Челси» Антонио Конте может покинуть лондонский клуб в ближайшее время. Причина возможной отставки — серьезный конфликт между итальянским специалистом и владельцем команды Романом Абрамовичем.

    Российский бизнесмен выражает крайнее недовольство игрой, которую показывают «аристократы» в текущем сезоне, постоянными конфликтами Конте с лидерами «Челси», а также тем, что тренер обвиняет в неудачах администрацию клуба, сообщает «Свободная Пресса».

    Отметим, действующий чемпион Англии в настоящее время занимает лишь четвертое место в таблице премьер-лиги, а последний матч Лиги чемпионов завершился для подопечных Конте неожиданным разгромом от «Ромы» 0-3. 

    Антонио Конте возглавил «Челси» в 2016 году, до этого он несколько лет тренировал сборную Италии. 

     

    Автор: Федор Веснин
    #челси #абрамович #конте
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