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Российские военные полицейские раздали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Хама. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, который снял на видео процесс передачи сирийским гражданам продовольственных наборов. В составе груза были доставлены преимущественно продукты питания и медикаменты, которые ранее были назначены некоторым жителям российскими военными врачами.

Данные подразделения военной полиции РФ следят за соблюдением режима прекращения огня, установленного в соответствии с соглашением о формировании районов безопасности, в четвертой и последней на данный момент зоне деэскалации «Идлиб». Помимо одноименной провинции перемирие также распространяется на приграничные районы соседних регионов — Алеппо, Латакии и Хамы.

Получившее помощь российской стороны население проживает в регионе, который в значительной степени пострадал в результате регулярных обстрелов и нападений боевиков антиправительственных формирований и более радикальных исламистских группировок, отмечает источник ФАН. Жители Хамы, в свою очередь, горячо поблагодарили своих российских друзей за поддержку, также добавил он.

Наш корреспондент во время визита в Хаму также взял интервью у российского военного врача, который принимал местных сирийцев, нуждавшихся в квалифицированной медицинской помощи и лекарствах. Доктор рассказал, что к нему обращаются преимущественно пожилые люди и дети.

«Жители к нам обращаются в основном с поражением опорно-двигательного аппарата. Прежде всего, мужчины и женщины пожилого возрасты. Также нередко бывают офтальмологические больные и дети с респираторными заболеваниями».

Вклад России в улучшение гуманитарной ситуации в Сирии неоценим, поскольку именно конвои РФ чаще всего оказываются первыми в только что освобожденных от террористов районах. Кроме того, российский Центр по примирению сторон в САР регулярно направляет гуманитарные грузы жителям самых горячих точек страны, где почти круглосуточно слышны звуки выстрелов и взрывов.

В отличие от РФ, крупнейшая международная организация — ООН — напротив, совсем не торопится помогать сирийцам. При этом ее гуманитарная деятельность зачастую имеет прямую политическую направленность: грузы от Организации Объединенных Наций могут доставляться в основном только в города, занимаемые так называемой сирийской умеренной оппозицией. Нередко, впрочем, гумпомощь оказывается в руках боевиков-исламистов. Так, ФАН недавно писало о том, что радикалы задержали конвой ООН на юге от Дамаска. Многие эксперты, тем не менее, уверены, что часть груза изначально предназначалась для антиправительственных вооруженных группировок, находящихся в осаде на окраинах столицы.