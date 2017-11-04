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Политика
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Сирия благодарит за помощь: корреспондент ФАН снял на видео гуманитарную миссию военной полиции РФ в Хаме
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    Сирия благодарит за помощь: корреспондент ФАН снял на видео гуманитарную миссию военной полиции РФ в Хаме

    15:20  4 Ноября 2017
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    Военные полицейские РФ провели гуммиссию в провинции Хама

    Российские военные полицейские раздали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Хама. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, который снял на видео процесс передачи сирийским гражданам продовольственных наборов. В составе груза были доставлены преимущественно продукты питания и медикаменты, которые ранее были назначены некоторым жителям российскими военными врачами.

    Данные подразделения военной полиции РФ следят за соблюдением режима прекращения огня, установленного в соответствии с соглашением о формировании районов безопасности, в четвертой и последней на данный момент зоне деэскалации «Идлиб». Помимо одноименной провинции перемирие также распространяется на приграничные районы соседних регионов — Алеппо, Латакии и Хамы.

    Военные полицейские РФ провели гуммиссию в провинции Хама

    Получившее помощь российской стороны население проживает в регионе, который в значительной степени пострадал в результате регулярных обстрелов и нападений боевиков антиправительственных формирований и более радикальных исламистских группировок, отмечает источник ФАН. Жители Хамы, в свою очередь, горячо поблагодарили своих российских друзей за поддержку, также добавил он.

    Наш корреспондент во время визита в Хаму также взял интервью у российского военного врача, который принимал местных сирийцев, нуждавшихся в квалифицированной медицинской помощи и лекарствах. Доктор рассказал, что к нему обращаются преимущественно пожилые люди и дети.

    «Жители к нам обращаются в основном с поражением опорно-двигательного аппарата. Прежде всего, мужчины и женщины пожилого возрасты. Также нередко бывают офтальмологические больные и дети с респираторными заболеваниями».

    Военные полицейские РФ провели гуммиссию в провинции Хама

    Вклад России в улучшение гуманитарной ситуации в Сирии неоценим, поскольку именно конвои РФ чаще всего оказываются первыми в только что освобожденных от террористов районах. Кроме того, российский Центр по примирению сторон в САР регулярно направляет гуманитарные грузы жителям самых горячих точек страны, где почти круглосуточно слышны звуки выстрелов и взрывов.

    В отличие от РФ, крупнейшая международная организация — ООН — напротив, совсем не торопится помогать сирийцам. При этом ее гуманитарная деятельность зачастую имеет прямую политическую направленность: грузы от Организации Объединенных Наций могут доставляться в основном только в города, занимаемые так называемой сирийской умеренной оппозицией. Нередко, впрочем, гумпомощь оказывается в руках боевиков-исламистов. Так, ФАН недавно писало о том, что радикалы задержали конвой ООН на юге от Дамаска. Многие эксперты, тем не менее, уверены, что часть груза изначально предназначалась для антиправительственных вооруженных группировок, находящихся в осаде на окраинах столицы.

    Автор: Аоус Сулайман
    #россия #сирия #алеппо #оон #дамаск #хама #саа #латакия #идлиб
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