«Каннибализм» назвали одной из главных проблем британского флота

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Лондон, 3 ноября. Национальное бюро аудита (National Audit Office) назвало «каннибализм» одной из главных проблем Королевского флота Великобритании.

Как следует из данных доклада, обнародованного на официальном сайте NAO, британский военный флот военные корабли и подводные лодки вынужден все чаще «пожирать» сам себя из-за острой нехватки деталей для ремонта и реконструкции кораблей и подлодок. При этом стоимость снятой запасной части может превышать цену новой.

Специалисты бюро утверждают, что с 2012 года случаи корабельного «каннибализма» выросли на 49%. Чаще всего на разбор идут фрегаты Type 23, подводные лодки типа Astute и вертолеты Merlin. В исследовании также говорится, что это сильно подрывает моральный дух среди военно-морских инженеров.

В заключение авторы отчета предупредили министерство обороны «о необходимости своевременного проведения модернизации флотилии».

Ситуацию прокомментировал и председатель специального комитета по обороне Джулиан Льюис. Он заявил, что состоящие на службе Британского флота 19 эсминцев и фрегатов, часть из которых еще и не на ходу, — это «удручающе мало».

Кроме того, он подчеркнул, что если хотя бы одно судно выйдет из строя, то ситуация станет «абсолютно неприемлемой» и безопасность Великобритании окажется под угрозой.

Материал NAO вызвал волну возмущения в правительстве. Власти Соединенного Королевства заявили, что доклад подрывает мощь британского флота, отмечает «Свободная пресса».