«Антонов» рассказал об итогах тайных переговоров с Россией по Ан-124 «Руслан»

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Киев, 3 ноября. Украинское госпредприятие «Антонов» в рамках возобновления двусторонних переговоров с российской авиакомпанией «Волга-Днепр» выполнит обязательства по оценке технического состояния самолета Ан-124–100 «Руслан». Как сообщили на сайте украинской компании, такое решение было принято по итогам тайных переговоров.

Как сообщали ранее СМИ, «Волга-Днепр» и «Антонов» ведут «тайные переговоры» о возобновлении сотрудничества.

«Специалисты ГП «Антонов» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское госпредприятие «Антонов» может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании «Волга-Днепр» в Ульяновске. Ожидается, что в обмен Киев получит документацию, необходимую для продления ресурса самолетов Ил-76.