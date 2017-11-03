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Украина
«Антонов» рассказал об итогах тайных переговоров с Россией по Ан-124 «Руслан»
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    «Антонов» рассказал об итогах тайных переговоров с Россией по Ан-124 «Руслан»

    16:52  3 Ноября 2017
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    «Антонов» рассказал об итогах тайных переговоров с Россией по Ан-124 «Руслан»

    Киев, 3 ноября. Украинское госпредприятие «Антонов» в рамках возобновления двусторонних переговоров с российской авиакомпанией «Волга-Днепр» выполнит обязательства по оценке технического состояния самолета Ан-124–100 «Руслан». Как сообщили на сайте украинской компании, такое решение было принято по итогам тайных переговоров.

    Как сообщали ранее СМИ, «Волга-Днепр» и «Антонов» ведут «тайные переговоры» о возобновлении сотрудничества.

    «Специалисты ГП «Антонов» выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр», — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинское госпредприятие «Антонов» может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании «Волга-Днепр» в Ульяновске. Ожидается, что в обмен Киев получит документацию, необходимую для продления ресурса самолетов Ил-76.

    Автор: Тимур Румянцев
    #антонов
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