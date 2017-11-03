Курды заявили, что армия Ирака превратила Туз-Хурмату в город-призрак

В Избранное

Эрбиль, 3 ноября. Тысячи курдских домов разграблены и сожжены иракской армией в городе Туз-Хурмату.

Региональное правительство Иракского Курдистана сообщило, что после нападения армии Ирака населенный пункт Туз-Хурмату, расположенный на севере провинции Салах-ад-Дин, были вынуждены покинуть 1400 курдских семей. Местные жители опасались расправы со стороны бойцов шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), которые врывались в их дома и грабили магазины.

Курды бежали в города Эрбиль и Сулеймания, оставив Туз-Хурмату иракским вооруженным силам. Представители правительства Курдистана отмечают, что курдское население, все еще остающееся в Туз-Хурмату, нуждается в неотложной помощи.