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Курды заявили, что армия Ирака превратила Туз-Хурмату в город-призрак
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    Курды заявили, что армия Ирака превратила Туз-Хурмату в город-призрак

    16:40  3 Ноября 2017
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    Курды заявили, что армия Ирака превратила Туз-Хурмату в город-призрак

    Эрбиль, 3 ноября. Тысячи курдских домов разграблены и сожжены иракской армией в городе Туз-Хурмату.

    Региональное правительство Иракского Курдистана сообщило, что после нападения армии Ирака населенный пункт Туз-Хурмату, расположенный на севере провинции Салах-ад-Дин, были вынуждены покинуть 1400 курдских семей. Местные жители опасались расправы со стороны бойцов шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), которые врывались в их дома и грабили магазины.

    Курды бежали в города Эрбиль и Сулеймания, оставив Туз-Хурмату иракским вооруженным силам. Представители правительства Курдистана отмечают, что курдское население, все еще остающееся в Туз-Хурмату, нуждается в неотложной помощи.

    Курды заявили, что армия Ирака превратила Туз-Хурмату в город-призрак

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #хашд аш-шааби #туз-хурмату
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