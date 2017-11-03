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«Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков
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    «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

    17:25  3 Ноября 2017
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    Испания — это клетка: Каталония требует свободы для своих политиков

    В Барселоне, столице автономной испанской области Каталония, продолжаются протесты сторонников независимости, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Протестующие собрались перед зданием городской мэрии и требуют освобождения членов каталонского правительства, арестованных накануне испанскими властями. Они выкрикивают лозунг: «Испания — это клетка». На одном из зданий, примыкающих к центральной площади Барселоны, вывешен транспарант, призывающий «Помочь Каталонии спасти Европу».

    Испания — это клетка: Каталония требует свободы для своих политиков

    2 ноября 2017 года на заседание суда в Мадриде было вызвано девять бывших членов каталонского женералитета. По решению Национальной судебной коллегии Испании восемь из них были арестованы без права на освобождение под залог. В числе задержанных был бывший вице-президент автономии Уриол Жункерас. Ранее все явившиеся в суд чиновники были освобождены от исполнения своих служебных обязанностей премьер-министром Испании Мариано Рахоем. Сделано это было в соответствии со 155-й статьей испанской Конституции, дающей правительству право на роспуск региональных органов власти в случае мятежа.

    Испания — это клетка: Каталония требует свободы для своих политиков

    Массовые митинги по случаю ареста политиков начались в Барселоне вечером того же дня. Демонстранты, требующие независимости для Каталонии и свободы для своих лидеров, перекрыли одну из основных улиц города — Диагональ. Поначалу полиция никак не пыталась воспрепятствовать действиям разгневанных граждан. Патрульные молча наблюдали за развитием ситуации. Тем не менее через некоторое время они вытеснили протестующих на прилегающие к Диагонали улицы, чтобы освободить проезд.

    Испания — это клетка: Каталония требует свободы для своих политиков

    Кроме испанских властей, недовольство сторонников независимости также было направлено против бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Его обвиняли во лжи и предательстве интересов региона. Следует отметить, что Пучдемон действительно оставил Барселону вскоре после того, как Национальная судебная коллегия Испании, приступила к рассмотрению вопроса о выдаче ордера на его арест. На данный момент Пучдемон находится на территории Бельгии и предпочитает общаться с испанскими властями через своих адвокатов. Протесты в поддержку независимости продолжались всю ночь со 2 на 3 ноября.

    Испания — это клетка: Каталония требует свободы для своих политиков

    Сегодняшняя акция перед зданием мэрии выглядит более мирно, чем ночной митинг. Тем не менее, как можно видеть на фотографиях, сравнение Испании с клеткой не ограничивается одними только лозунгами. Чтобы выразить крайнее неприятие политики испанских властей и официального Мадрида некоторые из митингующих надели на головы самые настоящие клетки.

    Испания — это клетка: Каталония требует свободы для своих политиков

    Автор: Марина Бойцова специально для ФАН Барселона
    #каталония #испания #протесты #барселона #рахой #пучдемон #независимость #жункерас
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