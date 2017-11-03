«Русские идут!»: Американцы прокомментировали решение Овечкина создать «Команду Путина»

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Москва, 3 ноября. Американские интернет-пользователи прокомментировали решение российского хоккеиста Александра Овечкина, выступающего за «Washington Capitals», создать «Команду Путина» — общественное движение в поддержку президента России.

О таком своем желании Овечкин заявил накануне, разместив в своем Instagram соответствующий пост. Такому событию американское издание Washington Post посвятило целый материал. Публикация вызвала широкую дискуссию у читателей. Американцы отнеслись к инициативе хоккеиста неоднозначно.

Часть аудитории газеты не поняла ажиотажа, связанного с заявлением Овечкина, напомнив другим пользователям, что родина хоккеиста — Россия.

«Ну, он русский — поэтому я думаю, что он может выражать свое мнение о лидере своей страны», — написала ellie59.

«Российский хоккеист поддерживает российского президента… шокирован», — иронично отметил sameoldvt.

«Алекс — отличный парень, в конце концов он встает под государственный гимн», — написал mtkailas, намекая на протестные акции против президента США Дональда Трампа ряда американских спортсменов, которые отказались подниматься во время исполнения гимна.

Однако были среди читателей и те, кто посчитал слова Овечкина весомым поводом для того, чтобы хоккеиста выдворить из США, и в очередной раз переворошить распространяемые западными СМИ слухи о президенте России Владимире Путине и «российской агрессии».

Так, пользователь под ником braticus лаконично посоветовал Овечкину возвращаться в Россию. Его поддержал и deep_city.

«Пришло время немедленно избавиться от этого парня. Извини, Ови, тебе пора уходить. И, пожалуйста, свое помешательство увези с собой в Россию», — написал он, добавив, что такая инициатива — хороший способ быстро растерять всех фанатов.

А пользователь cyiam связал пост Овечкина с «российским делом», в рамках которого американские специалисты сейчас пытаются найти доказательства якобы имевшего места вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 году.

«Русские идут! Сперва они взяли Белый дом, теперь это! Что дальше? Ben's Borscht Bowl?» — отреагировал на публикацию читатель, припоминая, что в известном вашингтонском ресторане суп чили заменили на борщ.

Напомним, в Кремле сегодня также прокомментировали пост Александра Овечкина в Instagram. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, инициативу хоккеиста создать за рубежом «Putin Team» готовы поддержать.