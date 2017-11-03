Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Астанинский процесс по Сирии продолжится до стабилизации обстановки — МИД Ирана
Весь мир
Они проигрывают по всем фронтам: Клинцевич объяснил тревоги стран НАТО о кибербезопасности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Они проигрывают по всем фронтам: Клинцевич объяснил тревоги стран НАТО о кибербезопасности

    17:35  3 Ноября 2017
    67

    Франц Клинцевич

    Североатлантический альянс не может самостоятельно справиться с киберугрозами, поэтому призывает своих партнеров к совместным действиям. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорин Дукару.

    Альянс проигрывает по всем фронтам, поэтому пытается укреплять кибербезопасность для противостояния с Россией, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

    «Кибербезопасность — это своего рода командный вид спорта. Мы признаем тот факт, что самостоятельно не справимся с существующими угрозами, которые возникают в киберпространстве… Самостоятельно невозможно действовать, мы должны действовать сообща, и если мы объединим наши усилия, мы сможем повысить уровень защиты», — подчеркнул представитель Альянса на конференции ОБСЕ по кибербезопасности в Вене.

    Дукару также сообщает, что европейский военный блок делает упор на сотрудничество с международными организациями, странами-партнерами, научными кругами и промышленным сектором. При этом руководство НАТО «опирается на общие интересы и ценности».

    Войска НАТО

    «Послушайте, главная цель НАТО и США — это противостояние России. Другой угрозы для них просто не существует. На сегодняшний день можно констатировать, что Вашингтон и Брюссель решили вывести за скобки другие угрозы — то же экономическое и политическое противостояние с Китаем они решили отложить, чтобы целиком и полностью заняться нашей страной», — поясняет ситуацию Клинцевич.

    По мнению сенатора, руководство НАТО понимает, что в 90-е годы допустило серьезную ошибку, когда решило, что с Российской Федерацией можно не считаться на мировой политической арене. Именно по этой причине набирающая мощь Москва становится для европейского военного блока настоящей проблемой.

    «Они реально проигрывают по всем фронтам. Пример — военно-техническая сфера: проводя четвертое перевооружение за последние 40 лет, НАТО не дотягивает и до половины того уровня, который сегодня демонстрирует Российская Федерация. У них не выдерживает критики ни один современный военный проект, поэтому руководство европейского Альянса и США наращивают усилия по отвлечению внимания нашей страны, проводя агрессивную политику на Украине, в Иране и КНДР. Они создают позиционные районы и реализуют концепцию «глобального удара», — продолжает член Совета Федерации.

    При этом собеседник ФАН подчеркивает, что острие этих проектов направлено против России. Однако в данном случае наивно полагать, что все их действуя останутся без ответа.

    Укрепление кибербезопасности

    «После проигрыша в военно-технической сфере Североатлантическому альянсу ничего не остается, кроме как заявлять о мнимых информационных угрозах со стороны России. Вы посмотрите, какую борьбу американцы инициировали в отношении Sputnik, Russia Today и в отношении вашего издания. Дальше они будут пытаться блокировать и другие российские информационные ресурсы, игнорируя разговоры о демократической прессе. Это все звенья одной цепи. Сейчас мы можем наблюдать «истинную демократию» и «свободу слова». Но Россия прорвется, сможет укрепить свою информационную оборону, сможет выставить политическую и дипломатическую защиту», — заключил Франц Клинцевич.

    Напомним, накануне российский сенатор прокомментировал блокировку ФАН в новостном сервисе американской корпорации Google. Клинцевич заявил, что агрегатор новостей, «вне всякого сомнения, отслеживает правдивую информацию о событиях в Сирии и по возможности находит техническое решение, чтобы она не прошла». При этом член Софведа предположил, что блокировка Федерального агентства новостей — первая ласточка в войне США против российских СМИ.

    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сша #москва #нато #клинцевич #вашингтон #сми #брюссель #фан #кибербезопансость
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        Минобороны РФ опубликовало видео ударов и поражения позиций боевиков ИГ в Сирии

        18:27   3 Ноября 2017
        243
        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        Самолеты ВКС РФ Ту-22М3 и подлодка «Колпино» нанесли удар по террористам ИГ в Сирии

        18:08   3 Ноября 2017
        225
        Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление

        Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление

        17:27   3 Ноября 2017
        1315
        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        «Испания — это клетка»: Каталония потребовала свободы для своих политиков

        17:25   3 Ноября 2017
        291