Они проигрывают по всем фронтам: Клинцевич объяснил тревоги стран НАТО о кибербезопасности

В Избранное

Североатлантический альянс не может самостоятельно справиться с киберугрозами, поэтому призывает своих партнеров к совместным действиям. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорин Дукару.

Альянс проигрывает по всем фронтам, поэтому пытается укреплять кибербезопасность для противостояния с Россией, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Кибербезопасность — это своего рода командный вид спорта. Мы признаем тот факт, что самостоятельно не справимся с существующими угрозами, которые возникают в киберпространстве… Самостоятельно невозможно действовать, мы должны действовать сообща, и если мы объединим наши усилия, мы сможем повысить уровень защиты», — подчеркнул представитель Альянса на конференции ОБСЕ по кибербезопасности в Вене.

Дукару также сообщает, что европейский военный блок делает упор на сотрудничество с международными организациями, странами-партнерами, научными кругами и промышленным сектором. При этом руководство НАТО «опирается на общие интересы и ценности».

«Послушайте, главная цель НАТО и США — это противостояние России. Другой угрозы для них просто не существует. На сегодняшний день можно констатировать, что Вашингтон и Брюссель решили вывести за скобки другие угрозы — то же экономическое и политическое противостояние с Китаем они решили отложить, чтобы целиком и полностью заняться нашей страной», — поясняет ситуацию Клинцевич.

По мнению сенатора, руководство НАТО понимает, что в 90-е годы допустило серьезную ошибку, когда решило, что с Российской Федерацией можно не считаться на мировой политической арене. Именно по этой причине набирающая мощь Москва становится для европейского военного блока настоящей проблемой.

«Они реально проигрывают по всем фронтам. Пример — военно-техническая сфера: проводя четвертое перевооружение за последние 40 лет, НАТО не дотягивает и до половины того уровня, который сегодня демонстрирует Российская Федерация. У них не выдерживает критики ни один современный военный проект, поэтому руководство европейского Альянса и США наращивают усилия по отвлечению внимания нашей страны, проводя агрессивную политику на Украине, в Иране и КНДР. Они создают позиционные районы и реализуют концепцию «глобального удара», — продолжает член Совета Федерации.

При этом собеседник ФАН подчеркивает, что острие этих проектов направлено против России. Однако в данном случае наивно полагать, что все их действуя останутся без ответа.

«После проигрыша в военно-технической сфере Североатлантическому альянсу ничего не остается, кроме как заявлять о мнимых информационных угрозах со стороны России. Вы посмотрите, какую борьбу американцы инициировали в отношении Sputnik, Russia Today и в отношении вашего издания. Дальше они будут пытаться блокировать и другие российские информационные ресурсы, игнорируя разговоры о демократической прессе. Это все звенья одной цепи. Сейчас мы можем наблюдать «истинную демократию» и «свободу слова». Но Россия прорвется, сможет укрепить свою информационную оборону, сможет выставить политическую и дипломатическую защиту», — заключил Франц Клинцевич.

Напомним, накануне российский сенатор прокомментировал блокировку ФАН в новостном сервисе американской корпорации Google. Клинцевич заявил, что агрегатор новостей, «вне всякого сомнения, отслеживает правдивую информацию о событиях в Сирии и по возможности находит техническое решение, чтобы она не прошла». При этом член Софведа предположил, что блокировка Федерального агентства новостей — первая ласточка в войне США против российских СМИ.