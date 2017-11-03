Бондарев: Путин и Трамп могут обсудить ситуацию с беженцами Сирии на полях АТЭС

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Москва, 3 ноября. Ситуация с беженцами в сирийском Эт-Танфе будет обсуждаться Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на полях форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в том случае, если встреча президентов состоится. Об этом заявил экс-главком ВКС РФ, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«В рамках АТЭС предполагается встреча Путина с Трампом. Полагаю, что глава российского государства решительно поставит этот вопрос. Ведь уже очевидно, что либо мы начинаем совместно бороться с терроризмом, либо теракты будут множиться, и инцидент, произошедший на днях в Нью-Йорке, увы, может повториться», — приводит РИА Новости заявление Бондарева.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что ситуация с беженцами в Эт-Танфе требует немедленного разрешения, и на это «должны быть брошены все дипломатические силы международного сообщества».

Отметим, ранее в Центре по примирению враждующих сторон в САР сообщили, что десятки тысяч сирийских беженцев не могут получить гуманитарную помощь по вине США, незаконно развернувших в Эт-Танфе военную базу. Эти действия, по оценке Центра, являются грубейшим нарушением гуманитарного права и могут быть расценены как военное преступление.