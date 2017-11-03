Роскомнадзор дал VPN-сервисам и анонимайзерам второй шанс

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С 1 ноября РКН взял под свой контроль анонимайзеры и VPN-сервисы. Это позволяет регулятору расширить инструментарий противодействия противоправному контенту в Сети. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Отныне, согласно инициативе ведомства, от владельцев анонимайзеров и VPN будет необходимо ограничить доступ к запрещенным в РФ ресурсам. Если VPN-сервисы и анонимайзеры не будут исполнять закон, то их ждет блокировка.

Сегодня специалисты РКН совместно с участниками рынка завершает тестирование новой системы взаимодействия. В тестировании принимают участие АО «Лаборатория Касперского», Яндекс, Mail.RU и Opera Software AS. Кроме того, свою готовность к участию в тестировании подтвердили «Рамблер», «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеры 2ip.io и 2ip.ru.

Заметим, что поправки имеют ряд исключений. Так, например, блокировки не коснутся работы организаций, которые используют VPN-сервисы для защиты коммерческой информации.

Как уточняет Deita.ru, ни о каком запрете VPN-сервисов и анонимайзеров речи не идет. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что отдельные СМИ неправильно истолковали закон.

Защита персональных данных

Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева прокомментировала ФАН вступивший в силу закон.

«Для кого-то подобная новость является трагедией, так как с помощью анономайзеров привыкли заходить на сайты с «левых» IP, либо обходить запрет на посещение различных сайтов. Но нужно четко осознавать, что это не прихоть Роскомнадзора и не пресловутое желание тотального контроля. На подобные действия со стороны РКН есть серьезные причины», — пояснила Наталия Елисеева.

По словам эксперта, Роскомнадзор начал работать в полном объеме и быстро реагировать на поступающую информацию о противоправном контенте. VPN и анонимайзеры тоже попали под прицел.