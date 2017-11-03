Роскомнадзор дал VPN-сервисам и анонимайзерам второй шанс
С 1 ноября РКН взял под свой контроль анонимайзеры и VPN-сервисы. Это позволяет регулятору расширить инструментарий противодействия противоправному контенту в Сети. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Отныне, согласно инициативе ведомства, от владельцев анонимайзеров и VPN будет необходимо ограничить доступ к запрещенным в РФ ресурсам. Если VPN-сервисы и анонимайзеры не будут исполнять закон, то их ждет блокировка.
Сегодня специалисты РКН совместно с участниками рынка завершает тестирование новой системы взаимодействия. В тестировании принимают участие АО «Лаборатория Касперского», Яндекс, Mail.RU и Opera Software AS. Кроме того, свою готовность к участию в тестировании подтвердили «Рамблер», «Спутник», cameleo.ru и анонимайзеры 2ip.io и 2ip.ru.
Заметим, что поправки имеют ряд исключений. Так, например, блокировки не коснутся работы организаций, которые используют VPN-сервисы для защиты коммерческой информации.
Как уточняет Deita.ru, ни о каком запрете VPN-сервисов и анонимайзеров речи не идет. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что отдельные СМИ неправильно истолковали закон.
Защита персональных данных
Общественный деятель, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева прокомментировала ФАН вступивший в силу закон.
«Для кого-то подобная новость является трагедией, так как с помощью анономайзеров привыкли заходить на сайты с «левых» IP, либо обходить запрет на посещение различных сайтов. Но нужно четко осознавать, что это не прихоть Роскомнадзора и не пресловутое желание тотального контроля. На подобные действия со стороны РКН есть серьезные причины», — пояснила Наталия Елисеева.
По словам эксперта, Роскомнадзор начал работать в полном объеме и быстро реагировать на поступающую информацию о противоправном контенте. VPN и анонимайзеры тоже попали под прицел.
«Если вы используете бесплатные VPN-сервисы и анонимайзеры, есть огромная вероятность того, что ваши личные данные будут переданы третьим сторонам без каких-либо ограничений. Также ваш компьютер может быть использован для совершения масштабных кибератак. А в условиях популяризация кибератак — использование личных устройств крайне выгодно. Тем более, то, о чем я говорю, не ново. Мои слова подтверждает нашумевшая история VPN-дополнения для браузеров по имени Hola. Там как раз пользовательские интернет-каналы были использованы для совершения мощных DDoS-атак. Безусловно, не все VPN-сервисы и анонимайзеры заинтересованы в продаже данных пользователей, но тот же взлом их баз данных никто еще не отменял. Поэтому РКН, в первую очередь, действует исходя из соображений безопасности. Вопрос в том, не последует ли за этим поиск новых путей обхода запрещенных сайтов», — резюмировала Наталия Елисеева.