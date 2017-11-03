Ирак готовится освободить от ИГ город Аль-Каим в Анбаре

В Избранное

Багдад, 3 ноября. Иракская армия зачистила от боевиков «Исламского государства»1 участок на границе с Сирией.

Источники в Ираке сообщили, что правительственным войскам удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) стратегически важный пограничный переход на сирийско-иракской границе около населенного пункта Аль-Каим. Отмечается, что Аль-Каим до сих пор остается одним из крупнейших оплотов «Халифата» наряду с городом Рава в провинции Анбар.

По данным источника армия Ирака готова начать решительный штурм Аль-Каима и освободить его от террористов в ближайшие часы.

The Iraqi army liberate al Qaim border crossing with Syria , this is the most important crossing between #Syria and #Iraq pic.twitter.com/7HRYd8JLfe — Nasser Atta (@nasseratta5) November 3, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.