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Весь мир
Российский удар нанес сокрушительный урон ИГ и позволил САА развернуть наступление
Весь мир
Ирак готовится освободить от ИГ город Аль-Каим в Анбаре
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    Ирак готовится освободить от ИГ город Аль-Каим в Анбаре

    16:17  3 Ноября 2017
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    Ирак готовится освободить от ИГ город Аль-Каим в Анбаре

    Багдад, 3 ноября. Иракская армия зачистила от боевиков «Исламского государства»1 участок на границе с Сирией.

    Источники в Ираке сообщили, что правительственным войскам удалось освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) стратегически важный пограничный переход на сирийско-иракской границе около населенного пункта Аль-Каим. Отмечается, что Аль-Каим до сих пор остается одним из крупнейших оплотов «Халифата» наряду с городом Рава в провинции Анбар.

    По данным источника армия Ирака готова начать решительный штурм Аль-Каима и освободить его от террористов в ближайшие часы.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #ирак #аль-каим
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