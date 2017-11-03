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Житель Кузбасса до смерти избил сожительницу, отказавшуюся переодеться
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    Житель Кузбасса до смерти избил сожительницу, отказавшуюся переодеться

    16:20  3 Ноября 2017
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    Житель Кузбасса до смерти избил сожительницу, отказавшуюся переодеться

    Кемерово, 3 ноября. Жителя Кемеровской области приговорили к семи годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью сожительнице: мужчина избил женщину до смерти.

    По информации «Газеты Кемерова» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Кемеровской области, трагический инцидент произошел в мае текущего года в Прокопьевском районе. Мужчина попросил сожительницу, ходившую в доме в халате, переодеться, так как в скором времени должен был прийти его товарищ. Женщина отказалась, после чего мужчина, восприняв отказ за оскорбление, избил ее и вызвал сотрудников скорой помощи и представителей охраны правопорядка, но спасти потерпевшую не удалось. Медики констатировали смерть женщины.

    Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления и активно сотрудничал со следствием. В отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кузбасс #кемерово
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