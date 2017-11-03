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Общество
Свыше 80 % россиян заявили о доверии Путину
Общество
Свыше 80 % россиян заявили о доверии Путину
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    Свыше 80 % россиян заявили о доверии Путину

    16:01  3 Ноября 2017
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    Свыше 80 % россиян заявили о доверии Путину

    Москва, 3 ноября. Эксперты фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выяснили, сколько россиян одобряют работу президента РФ Владимира Путина и доверяют ему. 

    Согласно результатам исследования, по данным на конец октября, работу Путина на посту президента положительно оценивают 83% россиян. О доверии действующему президенту заявил 81% опрошенных.

    Кроме того, эксперты выяснили, что 39% россиян хорошо оценивают работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.О доверии премьеру заявили 38% респондентов, уточняет РИА Новости.

     

    Автор: Алексей Громов
    #путин #опрос #доверие #фом
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