Свыше 80 % россиян заявили о доверии Путину

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Москва, 3 ноября. Эксперты фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выяснили, сколько россиян одобряют работу президента РФ Владимира Путина и доверяют ему.

Согласно результатам исследования, по данным на конец октября, работу Путина на посту президента положительно оценивают 83% россиян. О доверии действующему президенту заявил 81% опрошенных.

Кроме того, эксперты выяснили, что 39% россиян хорошо оценивают работу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.О доверии премьеру заявили 38% респондентов, уточняет РИА Новости.