Россия прекратила сотрудничество с Украиной в области телевидения и радиовещания

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Москва, 3 ноября. Министерство иностранных дел России объявило о прекращении с 21 октября действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«21 октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания», — сообщается в официальном заявлении.

Отмечается также, что межправительственное соглашение о взаимодействии в области медиавещания было подписано в Москве 23 октября 2000 года.

Напомним, научно-техническое сотрудничество между Россией и Украиной было прекращено еще в начале 2015 года.