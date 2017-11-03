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Россия прекратила сотрудничество с Украиной в области телевидения и радиовещания
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    Россия прекратила сотрудничество с Украиной в области телевидения и радиовещания

    16:25  3 Ноября 2017
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    Россия прекратила сотрудничество с Украиной в области телевидения и радиовещания

    Москва, 3 ноября. Министерство иностранных дел России объявило о прекращении с 21 октября действия соглашения с Украиной о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «21 октября 2017 года прекращено действие Соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области телевидения и радиовещания», — сообщается в официальном заявлении.

    Отмечается также, что межправительственное соглашение о взаимодействии в области медиавещания было подписано в Москве 23 октября 2000 года.

    Напомним, научно-техническое сотрудничество между Россией и Украиной было прекращено еще в начале 2015 года.

    Автор: Федор Веснин
    #украина #мид рф #сми #соглашение
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