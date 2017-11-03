Путин обещал поддержать создание базы по хайдайвингу в Крыму

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Москва, 3 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что проект создания в Крыму учебной базы по прыжкам в воду с экстремально большой высоты (хайдайвинг) получит поддержку со стороны государства.

Так, в пятницу российский лидер пообщался с участниками форума «Сообщество». О соревнованиях по прыжкам в воду с большой высоты президенту рассказали авторы проекта «Круглогодичные спортивно-туристические мероприятия в республике Крым». Они рассказали Путину о намерении создать первую в мире стационарную базу по данному виду спорта.

«Конкретизируйте, в чем нужна помощь?» — поинтересовался глава государства.

Идеологи проекта сообщили, что деньги на реализацию задуманного есть, а сейчас необходима административная поддержка. По словам секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева, проект является победителем конкурса ОП РФ.

«Поддержим», — отметил Путин.

Российского лидера также пригласили посетить Крым с целью ознакомления с работой проекта. На это президент заявил, что прыгать не будет.

«Я с трех (метров — ред.) могу прыгнуть», — добавил он.

Участники встречи пообещали, что такая высота найдется.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что некоммерческие организации в России продолжат получать поддержку государства.