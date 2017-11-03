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Бондарев: ВКС РФ окажут содействие в уничтожении очередной «умеренной оппозиции» в Сирии
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    Бондарев: ВКС РФ окажут содействие в уничтожении очередной «умеренной оппозиции» в Сирии

    15:59  3 Ноября 2017
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    Бондарев: ВКС РФ окажут содействие в уничтожении очередной «умеренной оппозиции» в Сирии

    Москва, 3 ноября. Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев предрек уничтожение очередной «умеренной оппозиции» в Сирии, формированием которой, по его словам, занимаются власти США.

    «Очередная «умеренная оппозиция», формируемая США в Сирии, будет уничтожена при «всемерном содействии» ВКС РФ», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости

    Накануне Бондарев заявил, что Штаты, финансирующие боевиков в Сирии, с приближением разгрома ИГ1 ищут для «своих подопечных» пути отступления.

    Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #оппозиция #сирия #вкс рф #бондарев
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