Бондарев: ВКС РФ окажут содействие в уничтожении очередной «умеренной оппозиции» в Сирии

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Москва, 3 ноября. Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев предрек уничтожение очередной «умеренной оппозиции» в Сирии, формированием которой, по его словам, занимаются власти США.

«Очередная «умеренная оппозиция», формируемая США в Сирии, будет уничтожена при «всемерном содействии» ВКС РФ», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Накануне Бондарев заявил, что Штаты, финансирующие боевиков в Сирии, с приближением разгрома ИГ1 ищут для «своих подопечных» пути отступления.

Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.