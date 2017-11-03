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Хама: «Джебхат ан-Нусра» отбила у ИГИЛ четыре поселения на востоке провинции
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    Хама: «Джебхат ан-Нусра» отбила у ИГИЛ четыре поселения на востоке провинции

    16:08  3 Ноября 2017
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    Хама: «Джебхат ан-Нусра» отбила у ИГИЛ четыре поселения на востоке провинции

    Хама, 3 ноября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» сражаются в провинции Хама на два фронта.

    Местные источники в провинции Хама сообщают об успешной операции, проведенной против боевиков террористической группировки «Исламское государство1» «Джебхат ан-Нусрой1» (обе организации запрещены в России). «Ан-Нусра» сумела скопить достаточно сил на одном из участков фронта и захватить у «Халифата» населенные пункты Аник, АбуХариджи, Аль-Хазан и Талал Аль-Сурудж.

    Также «Джебхат ан-Нусра» вынуждена противостоять наступающим силам сирийской армии.

    Отмечается, что в противостоянии с ИГИЛ джихадистам «Ан-Нусры» помогают боевики группировки «Джейш аль-Изза» («Армия Славы» входит в состав проамериканского оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА).

    Хама: «Джебхат ан-Нусра» отбила у ИГИЛ четыре поселения на востоке провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #хама #игил #джебхат ан-нусра
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