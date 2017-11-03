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Общество
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Россия
Путин наградит в Кремле орденами Дружбы иностранных граждан
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    Путин наградит в Кремле орденами Дружбы иностранных граждан

    20:00  3 Ноября 2017
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    Путин наградит в Кремле орденами Дружбы иностранных граждан

    Москва, 3 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградит орденами Дружбы иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, награждение состоится в субботу, 4 ноября в ходе торжественного приема в Большом Кремлевском дворце по случаю Дня народного единства.

    «Глава государства наградит орденами Дружбы иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом», — сообщает пресс-служба. 

    Кроме того, глава российского государства также вручит премию Президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XI Ассамблеи Русского мира в Нижнем Новгороде и пожелал плодотворной работы.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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