Путин наградит в Кремле орденами Дружбы иностранных граждан

В Избранное

Москва, 3 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградит орденами Дружбы иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, награждение состоится в субботу, 4 ноября в ходе торжественного приема в Большом Кремлевском дворце по случаю Дня народного единства.

«Глава государства наградит орденами Дружбы иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом», — сообщает пресс-служба.

Кроме того, глава российского государства также вручит премию Президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам и гостям XI Ассамблеи Русского мира в Нижнем Новгороде и пожелал плодотворной работы.