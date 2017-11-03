Глава ДНР Захарченко запустил литейный завод в Макеевке после трех лет простоя

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Макеевка, 3 ноября. В ДНР состоялся запуск Макеевского литейного завода после почти трех лет простоя во время активных боевых действий, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Макеевский литейный завод является единственным в своем роде на территории республики, он специализируется на производстве чугунных литых мелющих тел для измельчения различных руд, цементного клинкера, которые используются практически всеми отраслями промышленности при подготовке и переработке сырья. Предприятие является не государственным, а принадлежит частному лицу.

Глава ДНР Александр Захарченко, который посетил завод вместе с министром промышленности и торговли ДНР Алексеем Грановским, отметил, что работа завода сделает большой вклад в развитие металлургической отрасли Донбасса, обеспечив торговые отношения с Российской Федерацией.

На данный момент на производстве заняты 150 квалифицированных специалистов, но этот показатель планируется поднять до 250 человек. Промышленная отрасль в республике значительно возросла по сравнению с прошлым годом – с начала 2017 года объем реализации продукции металлургии, коксохимических и металлообрабатывающих предприятий превысил 30 млрд рублей.

Напомним, что в ДНР недавно начал свою работу Юзовский металлургический завод, а также ГП «Донбасс-Либерти», которые ориентированы на производство стальной электросварной трубы, проволоки и стальной фибры.