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Захотевший выпить пассажир рейса Москва – Владивосток устроил дебош на борту
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    Захотевший выпить пассажир рейса Москва – Владивосток устроил дебош на борту

    15:27  3 Ноября 2017
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    Захотевший выпить пассажир рейса Москва – Владивосток устроил дебош на борту

    Москва, 3 ноября. Сотрудники транспортной полиции задержали пьяного пассажира в аэропорту Владивостока за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна.

    Как пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел России Ирину Волк, во время перелета из столицы во Владивосток мужчина потребовал, чтобы бортпроводники принесли ему спиртные напитки. Отказ 34-летний житель Московской области не принял и стал оскорблять экипаж самолета и других пассажиров.

    Мужчина был задержан в аэропорту Владивостока за нарушение статей 20.21 и 20.1 КоАП РФ. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены протоколы. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #самолет #москва #владивосток #дебош
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