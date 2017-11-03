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Украина
Замглавы НБУ заявил, что Украине нужны кредиты МВФ для выплаты долгов
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    Замглавы НБУ заявил, что Украине нужны кредиты МВФ для выплаты долгов

    15:54  3 Ноября 2017
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    Замглавы НБУ заявил, что Украине нужны кредиты МВФ для выплаты долгов

    Киев, 3 ноября. Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными кредиторами, с учетом предстоящих выплат по долговым обязательствам. Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

    «Украина вернулась на международные рынки, это помогло смягчить прогноз рефинансирования, но все равно профиль рефинансирования, особенно на 2019-2020 годы, становиться все более сложным, поэтому официальные потоки финансирования от МВФ и других кредиторов-доноров помогут», — сказал Сологуб.

    Он также добавил, что сотрудничество с МВФ открывает для Киева возможность сотрудничества с другими международными организациями, что станет позитивным сигналом для частных инвесторов, которые сотрудничают с Украиной, оказывая влияние на экономический рейтинг страны. Сологуб подчеркнул, что сотрудничество с МВФ дает возможность Украине осуществлять важные реформы поэтому «еще слишком рано отказываться от МВФ».

    Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ведомству удалось отсрочить риски возможного дефолта в 2019-2020 годах, а также отметил, что Киев будет погашать долги за счет сокращения затрат, передает «Дни.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #украина #мвф #кредиты #долги
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