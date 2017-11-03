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Общество
Путин пообещал, что НКО в России получат пространство для реализации
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    Путин пообещал, что НКО в России получат пространство для реализации

    15:26  3 Ноября 2017
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    Путин пообещал, что НКО в России получат пространство для реализации

    Москва, 3 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоммерческие организации в России продолжат получать поддержку государства. Многие проекты общественников, по его словам, заслуживают того, чтобы иметь большие возможности и пространство для самореализации.

    С таким заявлением глава государства выступил в ходе форума активных граждан «Сообщество».

    «Мы, безусловно, продолжим создавать благоприятные условия для развития некоммерческого сектора», — подчеркнул президент.

    В частности, глава государства указал на значительный рост в последние годы объема программ  президентских грантов для НКО.

    На заседании форума Путину представили ряд проектов, после чего он отметил большой масштаб реализации многих из них. При этом президент указал на проблему «маленьких затрат сил и средств».

    «Ваши успехи доказывают, что у тех, кто действует, стремится объединить усилия для достижения общих целей, есть большие возможности и огромное пространство для самореализации. Такие проекты, безусловно, заслуживают признания и, конечно, поддержки», — заявил глава государства.

    В этом году основной акцент на форуме сделан на комплексное развитие гражданского общества – его связях с властью, бизнесом и взаимодействие гражданских организаций между собой.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #форум #нко
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