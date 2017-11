США создают новую ракету класса «воздух-воздух», чтобы удержать превосходство в небе

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The Pentagon Is Working on a New Air-to-Air Missile («Пентагон работает над новой ракетой класса «воздух-воздух»»), опубликованной информационно-аналитическим интернет-ресурсом Popular Mechanics.

Американские военные работают над новой ракетой класса «воздух-воздух», чтобы удержать превосходство в воздушном бою. Безымянная ракета заменит AIM-120 AMRAAM, введенную в эксплуатацию в 1980-е годы, и будет атаковать вражеские самолеты за пределами прямой видимости. FlightGlobal только что опубликовал информацию о том, что Пентагон уже два года разрабатывает так называемое оружие дальнего действия.

Гигант в сфере обороны, компания Raytheon, добилась значительных улучшений для усовершенствованной управляемой ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности (AMRAAM) с тех пор, как оружие впервые поступило на вооружение в 80-х годах прошлого века. Последняя версия, AIM-120D, имеет диапазон приблизительно 160 км, GPS навигацию, улучшенную способность прицеливания под большим углом и двустороннюю линию передачи данных.

Несмотря на эти достижения, АМРААМ не может в полной мере воспользоваться всеми преимуществами новых технологий, разработанных за последние 30 лет. Одним из основных новшеств в «воздух-воздух» является установка РЛС с АФАР в носовой части ракеты, что улучшает способность обнаружения. Японские истребители F-2 оснащены новыми ракетами класса «воздух-воздух» ААМ-4В с ГНС с АФАР. Еще одним новшеством является использование прямоточных воздушно-реактивных двигателей вместо обычных ракетных двигателей для большей скорости. Новая ракета Великобритании MBDA «Meteor» класса «воздух-воздух», которая будет установлена в истребителях Typhoon, использует прямоточные воздушно-реактивные двигатели и имеет максимальную скорость — 4 числа Маха, фактически не оставляя вражеским пилотам времени на реакцию.

Между тем потенциальные противники Америки — Китай и Россия — тоже производят конкурентоспособные ракеты. Эти страны имеют мало истребителей типа stealth пятого поколения, но они пытаются наверстать упущенное, создавая ракеты, которые смогут быстро обнаруживать и уничтожать самолеты F-22 и F-35. Российская ракета К-77М, которая будет установлена на Су-57, имеет ГСН с АФАР, а китайские ракеты PL-12D и PL-21 будут иметь прямоточный двигатель и скорость до 5 чисел Маха.

Проектный анализ и технические требования для нового оружия дальнего действия должны были быть завершены в прошлом году, но результаты пока не разглашаются. Что касается новых возможностей, то мощность прямоточного воздушно-реактивного двигателя и ГСН с АФАР являются приоритетными. Диапазон, соответствующий или превышающий диапазон AIM-120D, тоже будет обязателен, как и способность ракет вписываться в отсеки для вооружения на F-22 и F-35.