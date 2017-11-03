Генштаб ВС Сирии официально объявил об освобождении Дейр-эз-Зора от ИГ

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Бейрут, 3 ноября. Сирийская армия при содействии союзных сил и ВКС РФ окончательно освободила город Дейр-эз-Зор от боевиков «Исламского государства»1.

В заявлении командования Сирийской арабской армии сообщается, что в результате череды точных операций правительственные войска и их союзники полностью восстановили стабильность и безопасность в населенном пункте Дейр-эз-Зор. Город является стратегически важным пунктом, лежащим на пересечении путей, которые связывают восточную часть Сирии с центральными и северными регионами.

В заявлении подчеркивается, что армия Сирии продолжит борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) и другими боевиками до полного освобождения страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.