Самолет МС-21 успешно совершил первый полет с аэродрома в Жуковском

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Москва, 3 ноября. Опытный самолет МС-21-300 в рамках летных испытаний 2 ноября совершил с аэродрома в Жуковском первый полет.

Как сообщила пресс-служба корпорации «Иркут», полет продолжался свыше трех часов, в ходе него определялись характеристики устойчивости и управляемости на высоте от 6 тысяч до 12 тысяч метров.

«Все системы самолета работали штатно», - рассказали в авиастроительной компании.

В настоящее время испытания МС-21-300 продолжаются на базе летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОКБ имени А.С. Яковлева.

17 октября самолет МС-21-300 впервые совершил дальний перелет — из Иркутска в Жуковский. Порядка 4,5 тысячи км без посадки борт преодолел за 6 часов.