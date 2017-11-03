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Путин: Граждане должны иметь возможность контролировать деятельность властей
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    Путин: Граждане должны иметь возможность контролировать деятельность властей

    15:20  3 Ноября 2017
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    Путин: Граждане должны иметь возможность контролировать деятельность властей

    Москва, 3 ноября. Граждане должны иметь возможность контролировать деятельность властей, защищать свои интересы и с помощью «мягкой силы» менять ситуацию в городах и поселках, где проживают, заявил президент России Владимир Путин в пятницу, выступая на форуме активных граждан «Сообщество».

    «Граждане должны иметь широкие возможности для того, чтобы контролировать работу органов власти, влиять на повышение ее качества, эффективности этой работы; через различные механизмы, включая территориальное общественное самоуправление, добиваться учета своих интересов», — сообщил он.

    В рамках выступления президент также призвал руководителей регионов и местных властей опираться в своей деятельности на гражданскую активность.

    «Обращаю внимание моих коллег в регионах РФ, губернаторов, региональных, местных властей — нужно опираться на гражданскую активность, вместе с Общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах», — сказал глава государства.

    Путин подчеркнул, что и в большом городе, и в маленьком поселке можно многого добиться, если «жители искренне болеют за дело, включаются в работу, предлагают конкретные решения проблем».

    Напомним, накануне Владимир Путин провел встречу с губернаторами регионов РФ, вышедшими в отставку осенью, где призвал их помогать преемникам, а также обещал представить экс-губернаторов к государственным наградам.

     
    Автор: Татьяна Барашкова
    #путин #сообщество #гражданская активность
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