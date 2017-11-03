Названы вероятные причины сбоя в работе мессенджера WhatsApp

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Москва, 3 ноября. Эксперты не считают кибератаку возможной причиной пятничного сбоя в работе популярного мессенджера.

Специалист компании Telecom Daily Илья Шатилин сообщил, что точные причины в работе мессенджера установить достаточно сложно, но предложил несколько возможных источников неполадок. Скорее всего, это был технический сбой, считает аналитик, неудачное обновление ПО или авария в дата-центре, пишет RT.

Вероятность того, что мессенджер подвергся кибератаке со стороны хакеров, крайне мала, подчеркнул Шатилин. DDOS-атака потребовала бы серьезных вложений и для мессенджера WhatsApp должна быть весьма масштабной. Здесь просто отсутствует экономическая целесообразность нападения. Также эксперты отвергли вариант с заражением серверов вредоносными программами, в подобных компаниях работают квалифицированные администраторы.