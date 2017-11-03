Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Свыше 80% россиян заявили о доверии Путину
Весь мир
Названы вероятные причины сбоя в работе мессенджера WhatsApp
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Названы вероятные причины сбоя в работе мессенджера WhatsApp

    15:12  3 Ноября 2017
    34

    Названы вероятные причины сбоя в работе мессенджера WhatsApp

    Москва, 3 ноября. Эксперты не считают кибератаку возможной причиной пятничного сбоя в работе популярного мессенджера.

    Специалист компании Telecom Daily Илья Шатилин сообщил, что точные причины в работе мессенджера установить достаточно сложно, но предложил несколько возможных источников неполадок. Скорее всего, это был технический сбой, считает аналитик, неудачное обновление ПО или авария в дата-центре, пишет RT.

    Вероятность того, что мессенджер подвергся кибератаке со стороны хакеров, крайне мала, подчеркнул Шатилин. DDOS-атака потребовала бы серьезных вложений и для мессенджера WhatsApp должна быть весьма масштабной. Здесь просто отсутствует экономическая целесообразность нападения. Также эксперты отвергли вариант с заражением серверов вредоносными программами, в подобных компаниях работают квалифицированные администраторы.

    Названы вероятные причины сбоя в работе мессенджера WhatsApp

    Автор: Алексей Громов
    #whatsapp #мессенджер #атака #сбой
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        13:58   3 Ноября 2017
        658
        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        13:54   3 Ноября 2017
        2256
        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        12:48   3 Ноября 2017
        224
        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        9:49   3 Ноября 2017
        1746