Крупнейший украинский поставщик соли в СНГ заявил о возможном прекращении работы

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Киев, 3 ноября. Украинская государственная компания «Артемсоль», которая является одним из крупнейших поставщиков соли в СНГ, сообщила, что работа предприятия может быть прекращена из-за ареста банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Вчера вечером, 2 ноября, были арестованы счета ГП «Артемсоль», работа предприятия может быть парализована», — говорится в сообщении.

Арест произошел в результате открытия исполнительного производства на взыскание с ГП «Артемсоль» 70,5 миллиона гривен (около 2,6 миллиона долларов) штрафных санкций из-за нарушения условий договора с КПВИ «Память» в период 2014-2015 годов.

В госкомпании также отметили, что в случае списания со счетов «Артемсоли» вышеуказанных штрафных санкций может быть поставлено под угрозу выполнение социальных обязательств. В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на сложившуюся ситуацию руководство предприятия принимает меры, направленные на своевременную выплату работникам «Артемсоли» заработной платы и выполнение всех финансовых обязательств.