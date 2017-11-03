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Политика
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Украина
Крупнейший украинский поставщик соли в СНГ заявил о возможном прекращении работы
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    Крупнейший украинский поставщик соли в СНГ заявил о возможном прекращении работы

    17:52  3 Ноября 2017
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    Крупнейший украинский поставщик соли в СНГ заявил о возможном прекращении работы

    Киев, 3 ноября. Украинская государственная компания «Артемсоль», которая является одним из крупнейших поставщиков соли в СНГ, сообщила, что работа предприятия может быть прекращена из-за ареста банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    «Вчера вечером, 2 ноября, были арестованы счета ГП «Артемсоль», работа предприятия может быть парализована», — говорится в сообщении.

    Арест произошел в результате открытия исполнительного производства на взыскание с ГП «Артемсоль» 70,5 миллиона гривен (около 2,6 миллиона долларов) штрафных санкций из-за нарушения условий договора с КПВИ «Память» в период 2014-2015 годов.

    В госкомпании также отметили, что в случае списания со счетов «Артемсоли» вышеуказанных штрафных санкций может быть поставлено под угрозу выполнение социальных обязательств. В пресс-службе подчеркнули, что несмотря на сложившуюся ситуацию руководство предприятия принимает меры, направленные на своевременную выплату работникам «Артемсоли» заработной платы и выполнение всех финансовых обязательств.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #арест #артемсоль #счета
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