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Обладатели iPhone X начали массово перепродавать новинку в Cети
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    Обладатели iPhone X начали массово перепродавать новинку в Cети

    15:13  3 Ноября 2017
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    Обладатели iPhone X начали массово перепродавать новинку в Cети

    Москва, 3 ноября. Покупатели iPhone X начали массовую перепродажу смартфонов в Интернете. При этом цены на новинку достигают нескольких сотен тысяч рублей.

    Средняя стоимость модели на 64 Гб на одном из популярных сайтов с объявлениями — 105 тысяч рублей, а это на 30% выше, чем в магазине. Модель на 125 Гб стоит в среднем 144 тысячи, что почти на 60% дороже, чем у производителя.

    Чаще всего новые iPhone перепродают в Москве, Петербурге и Краснодаре, сообщает «ПолитЭксперт»

    Напомним, продажи нового смартфона iPhone X компании Apple стартовали в пятницу в России и по всему миру. Магазины Москвы открыли двери для желающих приобрести новинку в 8 утра. При этом к 10 утра смартфоны были полностью раскуплены во многих магазинах столицы. 

    Отметим, ранее эксперты рассказали, когда начнется снижение цен на iPhone X в России.  

    Автор: Федор Веснин
    #новинка #iphone x #перепродажа
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