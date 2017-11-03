Басурин отреагировал на призыв Порошенко вернуть ракетные войска в Донбасс

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Петр Порошенко объявил, что ракетные войска и украинская артиллерия должны быть готовы в любую минуту вернуться в Донбасс. С таким заявлением президент Украины выступил во время визита в воинскую часть, находящуюся на территории Киевской области.

«Сегодня нам надо оттачивать мастерство, быстрое реагирование и передвижение, развертывание артиллерийских и ракетных систем. Вас отвели от линии разграничения, но вы должны быть готовы вернуться туда в любой момент и вступить в бой, если это будет продиктовано необходимостью обороны», — заявил украинский национальный лидер.

Стоит отметить, что встреча Порошенко с военными была приурочена ко Дню ракетных войск и артиллерии, который празднуется сегодня на Украине. Ранее украинский президент объявил, что 130 тысяч находящихся в резерве военнослужащих ВСУ готовы оперативно вернуться в строй в случае обострения ситуации в Донбассе.

Является ли заявление Порошенко сигналом к новой эскалации напряжения в Донбассе? В этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ДНР.

«Во-первых, надо сказать, что украинская артиллерия и ракетная техника с Донбасса никуда не уходили. Я думаю, заявление Порошенко сделано для того, чтобы официально утвердить, что тяжелое вооружение здесь находится. Что делает Украина? Они в Киеве заявляют, что здесь, на линии разграничения, у них ничего нет. Но на самом деле артиллерия никуда не отводилась. Потому это заявление ни о чем», — заявил Басурин в беседе с корреспондентом ФАН.

В последние дни в Сети появилась масса сообщений и даже фотографий массированных колонн украинской военной техники, приближающихся к линии фронта. Некоторые посчитали это сигналом к началу новой активной фазы боевых действий в Донбассе. Призыв Порошенко к украинским ракетчикам и артиллеристам быть готовым в любой момент вернуться в зону так называемой АТО лишь подлил масла в огонь этих спекуляций. Тем не менее, по мнению Басурина, пока реального повода для таких панических настроений нет.

«Пока мы этой техники не видели, когда увидим, тогда и будем говорить. На данный момент я не вижу предпосылок к тому, чтобы было какое-то обострение», — резюмировал замком корпуса Минобороны ДНР.

Военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин также считает слова Порошенко не столько сигналом к готовящемуся обострению военных действий в Донбассе, сколько частью его обычной риторики.

«Действительно, украинские артиллеристы никогда не уходили с линии фронта. Сводки боевых действий с Донбасса показывают, что ракетная и артиллерийская техника до сих пор достаточно активно применяется украинской стороной. Порошенко просто пытается натянуть сову на глобус, делая вид, что артиллерия может вернуться в Донбасс, хоть она уже давно там. Военная техника использовалась, используется и будет использоваться в ходе позиционной войны. В реальности вопрос не стоит о том, что ее куда-то отвели, и она может вернуться. Украина никогда выполняла минские соглашения по части отвода тяжелого вооружения, они применялись в Донбассе с самого момента подписания данного документ. Схемы манипуляции наблюдателями ОБСЕ также давно известны: орудия отводятся в тыл, потом делают крюк и возвращаются на те же или на запасные позиции», — привел свою позицию Борис Рожин.

Напомним, что в последние месяцы украинское руководство стало все чаще заявлять о намерениях вернуть Донбасс под контроль Киева. Согласно принятому Верховной радой Украины закону о реинтеграции региона, это должно быть сделано мирным путем. В свою очередь, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил, что Донбасс «никогда в жизни не пойдет на Украину».

Подписав минские соглашения, стороны украинской гражданской войны договорились об отводе тяжелых форм вооружения — в том числе зенитно-ракетных оружий и другой артиллерии — от линии разграничения. Тем не менее на текущий момент Украина лишь имитирует вывод из Донбасса запрещенных «Минском-2» систем вооружения. Факты обстрелов городов и населенных пунктов ДНР и ЛНР артиллерией ВСУ подтверждаются многочисленными сообщениями со стороны ополчения, а также отчетами наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.