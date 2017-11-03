«Ковбойский наскок» не удался: почему Трамп ищет встречи с Путиным, объяснил эксперт

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В воскресенье президент США Дональд Трамп прибудет в Токио с рабочим визитом, чтобы обсудить одну из главных для Вашингтона проблем — сдерживание Северной Кореи. По его мнению, Америке и Японии необходимо наладить более тесное взаимодействие для оказания давления на КНДР. Однако в последнем интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что именно помощь президента России Владимира Путина очень важна для решения северокорейского вопроса. Однако Россия — не помощник США, считает доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он напомнил, что если США хотят сотрудничать с Россией, то они должны делать это на равных.

«После ковбойского наскока на КНДР Трамп начал понимать, что методом кавалерийского набега и бряцания оружием проблему с Северной Кореей не решить. Значит, что вопрос нужно обсуждать в более широком контексте. Делать это нужно в связке с Россией и Китаем. Это позитивный знак, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Что мне не нравится, это формулировка «нам нужна Россия, но от нее нужна лишь помощь». Мы вам не помощники. Именно в этом может разойтись позиция Трампа и Путина. Мы — Россия — вам, американцам, не помощник. Если вы хотите с нами работать, то делайте это на равных началах. Если у вас есть план, как решить проблему с Северной Кореей, то не удивляйтесь, что у России может быть свой план и видение ситуации. И эти планы будет необходимо сравнивать».

Рабочая поездка Трампа в Токио продлится с 5 по 7 ноября. Ранее президент США уже обсудил свой предстоящий визит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Американский лидер подчеркнул необходимость взаимодействия Вашингтона с Токио и всем мировым сообществом, чтобы вместе оказать максимальное давление на Северную Корею. Однако в минувший четверг в интервью телеканалу Fox News он заявил, что именно президент России Владимир Путин играет очень важную роль и способен помочь по таким вопросам, как Северная Корея и Сирия. Трамп недвусмысленно намекнул, что рассчитывает на встречу с российским лидером на полях саммита АТЭС, который пройдет во Вьетнаме с 8 по 10 ноября.

«Возможно, у нас состоится встреча с Путиным. Опять же Путин очень важен, поскольку они (Россия — Прим. ФАН) могут помочь нам с Северной Кореей», — заявил Трамп.

По мнению собеседника ФАН, даты визита Трампа в Японию выбраны очень грамотно, поскольку 8 ноября исполняется год со дня его победы на выборах президента США. А встреча с Путиным добавила бы ему очков.

«8 ноября великий американский народ избрал его президентом своей страны. Американцы ближе к этой дате будут задаваться вопросом: «Так что же Трамп сделал с тех пор, как его избрали?» Кроме того, сам Трамп должен подбить какие-то свои итоги, все-таки четвертая часть его президентства заканчивается. Но особых итогов нет. Он очень своевременно едет в Токио, — считает Домрин. — Кроме того, любая встреча, тем более, если она будет подготовлена, — это большое событие. Согласятся ли Трамп и Путин с мнением друг друга — это уже другой вопрос. Тот факт, что Трамп начал говорить о решении каких-то проблем в международном контексте, это очень хорошо».

Напомним, ранее «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщила, что Кремль не исключает возможность проведения встречи между президентами России и США. Вопрос согласовывается.