Путин призвал власти регионов опираться на гражданскую активность и работу НКО

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Москва, 3 ноября. Президент России Владимир Путин призвал руководство регионов опираться на социальную активность, на работу некоммерческих организаций.

Выступая на форуме активных граждан «Сообщество», президент порекомендовал представителям региональных властей «опираться на гражданскую активность, вместе с общественными палатами создавать благоприятные условия для работы НКО в социальной и других сферах».

Президент добавил, что стране нужны «тысячи таких организаций, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надежным партнером государства в социальной сфере». В настоящее время в региональные реестры поставщиков социальных услуг внесено несколько сотен НКО.