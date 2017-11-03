Накроем всю западную Европу: эксперт рассказал, чем Москва ответит на выход США из РСМД

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У Российской Федерации есть мгновенный ответ на возможный выход США из советско-американского Соглашения об уничтожении баллистических ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Вашингтону придется несладко, потому что комплексами «Курьер» и «Пионер» мы накроем всю западную Европу, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Как сообщил изданию «Военно-промышленный курьер» источник в ракетно-космической отрасли России, в случае размещения в Восточной Европе американских баллистических ракет средней дальности «подлетное время боеголовок США к российским стратегическим объектам сократится до семи-десяти минут».

В качестве зеркального ответа, о котором ранее говорил президент РФ Владимир Путин, Россия может возродить разрабатываемые еще в советское время подвижные грунтовые ракетные комплексы 15П159 «Курьер» и РСД-10 «Пионер» с малогабаритными твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами.

«ПГРК «Курьер» разрабатывался МИТ (Московский институт теплотехники — прим. ред.) в 80-е годы прошлого века. По тем временам это был один из передовых комплексов ракет средней дальности, основным преимуществом которого была мобильная пусковая платформа. Поэтому, как и любая передвижная ракетная установка, «Курьер» мог осуществлять пуски снарядов из любого позиционного района. Ракета была трехступенчатая и имела мощность моноблочного заряда в 200 килотонн», — поясняет Алексей Леонков.

К слову, ракета «Курьера» помещалась в обычный стандартный контейнер, так как ее длина составляла всего 11,2 метра, а масса — 15 тонн. Помимо «Курьера» военные инженеры СССР вели параллельные разработки еще одного ракетного комплекса, который носил имя РСД-10 «Пионер».

«Пионер» имел ракету средней дальности 15Ж45, которая, по сравнению с ракетой 15Ж59 «Курьера», была в некотором роде даже лучше. Он мог забрасывать боеголовки на дальность в 7000 километров. Отмечу, что двумя этими комплексами СССР мог контролировать порты высадки, места сосредоточения войск, военные базы, аэродромы и железнодорожные узлы. И американцы знают, что это такое, потому что один из «Пионеров» хранится у них в Национальном музее авиации и космонавтики. Вашингтону придется несладко, потому что установками «Курьер» и «Пионер» мы накроем всю западную Европу», — продолжает военный аналитик.

К слову, тот же «Курьер» должен был маскироваться под перевозку крупногабаритных грузов по шоссе общего пользования. Однако 6 октября 1991 года проект был свернут в результате «взаимных договоренностей с США о прекращении разработки МБР легкого класса».