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Накроем всю западную Европу: эксперт рассказал, чем Москва ответит на выход США из РСМД
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    Накроем всю западную Европу: эксперт рассказал, чем Москва ответит на выход США из РСМД

    14:58  3 Ноября 2017
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    Боевые блоки ПГРК «Пионер»

    У Российской Федерации есть мгновенный ответ на возможный выход США из советско-американского Соглашения об уничтожении баллистических ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Вашингтону придется несладко, потому что комплексами «Курьер» и «Пионер» мы накроем всю западную Европу, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    Как сообщил изданию «Военно-промышленный курьер» источник в ракетно-космической отрасли России, в случае размещения в Восточной Европе американских баллистических ракет средней дальности «подлетное время боеголовок США к российским стратегическим объектам сократится до семи-десяти минут».

    В качестве зеркального ответа, о котором ранее говорил президент РФ Владимир Путин, Россия может возродить разрабатываемые еще в советское время подвижные грунтовые ракетные комплексы 15П159 «Курьер» и РСД-10 «Пионер» с малогабаритными твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами.

    «ПГРК «Курьер» разрабатывался МИТ (Московский институт теплотехники — прим. ред.) в 80-е годы прошлого века. По тем временам это был один из передовых комплексов ракет средней дальности, основным преимуществом которого была мобильная пусковая платформа. Поэтому, как и любая передвижная ракетная установка, «Курьер» мог осуществлять пуски снарядов из любого позиционного района. Ракета была трехступенчатая и имела мощность моноблочного заряда в 200 килотонн», — поясняет Алексей Леонков.

    РСД-10 "Пионер"

    К слову, ракета «Курьера» помещалась в обычный стандартный контейнер, так как ее длина составляла всего 11,2 метра, а масса — 15 тонн. Помимо «Курьера» военные инженеры СССР вели параллельные разработки еще одного ракетного комплекса, который носил имя РСД-10 «Пионер».

    «Пионер» имел ракету средней дальности 15Ж45, которая, по сравнению с ракетой 15Ж59 «Курьера», была в некотором роде даже лучше. Он мог забрасывать боеголовки на дальность в 7000 километров. Отмечу, что двумя этими комплексами СССР мог контролировать порты высадки, места сосредоточения войск, военные базы, аэродромы и железнодорожные узлы. И американцы знают, что это такое, потому что один из «Пионеров» хранится у них в Национальном музее авиации и космонавтики. Вашингтону придется несладко, потому что установками «Курьер» и «Пионер» мы накроем всю западную Европу», — продолжает военный аналитик.

    Пусковые шахты

    К слову, тот же «Курьер» должен был маскироваться под перевозку крупногабаритных грузов по шоссе общего пользования. Однако 6 октября 1991 года проект был свернут в результате «взаимных договоренностей с США о прекращении разработки МБР легкого класса».

    «Но если США неожиданно захотят выйти из договора по ограничению ракет малой и средней дальности, то работы по проектам «Курьер» и «Пионер» могут быть возобновлены. К тому же тысячи контейнеров с пусковыми установками могут появится на множестве грузовых кораблей, которое курсируют по всему миру. А перехватить их будет очень сложно», — заключил эксперт.

    Автор: Сергей Гагарин
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