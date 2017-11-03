Рябков и Хантсман обсудили вопросы по договору РСМД

В Избранное

Москва, 3 ноября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и американский посол в Москве Джон Хантсман обсудили 3 ноября вопросы, связанные с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель российского дипведомства Сергей Рябков обсудил с послом США Джоном Хантсманом вопросы стратегической стабильности, в частности, связанные с Договором о РСМД.

«Состоялся также обмен мнениями по некоторым другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — сообщили в МИД РФ.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова обсуждать различные аспекты Договора о РСМД. Он также подчеркнул, что Москва привержена его исполнению и готова рассмотреть все возникшие вопросы. Глава государства Владимир Путин подчеркнул на дискуссионной площадке «Валдая», что Россия будет соблюдать условия договора до тех пор, пока их придерживаются США.