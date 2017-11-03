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Российская ведущая поставила в тупик украинского политолога в споре о Крыме
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    Российская ведущая поставила в тупик украинского политолога в споре о Крыме

    15:13  3 Ноября 2017
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    Российская ведущая поставила в тупик украинского политолога в споре о Крыме

    Российская ведущая Ольга Скабеева поставила в тупик председателя общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана в споре о Крыме в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

    Присутствующие в студии обсуждали показания экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина. Он рассказал, что не раз обращал внимание новой власти на риски для Киева в случае народных волнений и увеличения количества недовольных на полуострове. Сторонники Майдана планировали с помощью силы подавить любые протесты. Именно на это и обратила внимание украинского политолога Скабеева.

    «Ильин рассказывает нам кучу жесточайших подробностей. Мы снова и снова возвращаемся к этой истории. Он [Ильин] свидетельствовал, сообщал Яценюку, Тягнибоку, Кличко. Людей хотели «умыть кровью», а те, цитирую Ильина: «Должны были помочь». Вадим Валерьевич, ну в самом же деле! Кто еще вам должен это рассказать, чтобы вы поверили?» — задала вопрос ведущая.

    «Россия не могла принимать решения на основе разговоров, о которых она не знала», — попытался парировать Трюхан.

    На что Скабеева заявила о том, что российской стороне были известны планы сторонников Майдана реализовать в Крыму силовой сценарий. Трюхан не нашелся, что бы возразить. Кроме того, во время обсуждения острой и неприятной для него темы, политолог постоянно пытался отвлечь внимание присутствующих в студии от слов об «умывании кровью» и жестокости, апеллируя к любимому доводу официального Киева о том, что Россия незаконно «оккупировала» Крым.

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Абсолютное большинство крымчан проголосовало на воссоединение полуострова с РФ.

    Автор: Михаил Блинов
    #крым #политика
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