Российская ведущая поставила в тупик украинского политолога в споре о Крыме

В Избранное

Российская ведущая Ольга Скабеева поставила в тупик председателя общественной организации «Европейское движение Украины» Вадима Трюхана в споре о Крыме в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

Присутствующие в студии обсуждали показания экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина. Он рассказал, что не раз обращал внимание новой власти на риски для Киева в случае народных волнений и увеличения количества недовольных на полуострове. Сторонники Майдана планировали с помощью силы подавить любые протесты. Именно на это и обратила внимание украинского политолога Скабеева.

«Ильин рассказывает нам кучу жесточайших подробностей. Мы снова и снова возвращаемся к этой истории. Он [Ильин] свидетельствовал, сообщал Яценюку, Тягнибоку, Кличко. Людей хотели «умыть кровью», а те, цитирую Ильина: «Должны были помочь». Вадим Валерьевич, ну в самом же деле! Кто еще вам должен это рассказать, чтобы вы поверили?» — задала вопрос ведущая.

«Россия не могла принимать решения на основе разговоров, о которых она не знала», — попытался парировать Трюхан.

На что Скабеева заявила о том, что российской стороне были известны планы сторонников Майдана реализовать в Крыму силовой сценарий. Трюхан не нашелся, что бы возразить. Кроме того, во время обсуждения острой и неприятной для него темы, политолог постоянно пытался отвлечь внимание присутствующих в студии от слов об «умывании кровью» и жестокости, апеллируя к любимому доводу официального Киева о том, что Россия незаконно «оккупировала» Крым.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Абсолютное большинство крымчан проголосовало на воссоединение полуострова с РФ.