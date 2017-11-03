«Антонов» обещает выполнить обязательства по оценке самолетов «Руслан»

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Киев, 3 ноября. Украинское госпредприятие «Антонов» выполнит работы по оценке технического состояния самолета Ан−124−100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга−Днепр» в рамках обязательств и согласно украинскому законодательству.

Об этом компания «Антонов» сообщила в своем Facebook. В заявлении отмечено, что работы будут проведены на договорной основе с целью «соблюдения своих обязательств». Работы уже согласованы с полномочными министерствами и ведомствами Украины.

Также уточняется, что ООО «Авиакомпания «Волга−Днепр» не входит в перечень компаний, к которым согласно решению СНБО Украины применяются санкции. Кроме того, подлежащий обследованию самолет имеет свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна и может использоваться только с целью обеспечения потребностей граждан и экономики.

«Таким образом, ГП «Антонов» как разработчик авиационной техники действует согласно действующему законодательству Украины и международным авиационным правилам», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества по продлению летной годности самолетов «Руслан» (Ан-124–100). Эксперты считают, что такое сотрудничество будет абсолютно выгодно обеим сторонам.