Сирия отбила Дейр-эз-Зор: Абу Кемаль на очереди — на пути САА и ВКС РФ не только ИГ, но и США

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Дейр-эз-Зор наконец освобожден, однако совместная операция боевой авиации РФ и правительственной Сирийской арабской армии (САА) против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) в одноименной восточной провинции продолжается. В оккупации террористов все еще находится значительная часть территорий на юге региона, в том числе город Абу Кемаль, который теперь остается последним крупным оплотом ИГ1 в Сирии.

Российские ВКС уже приступили к ликвидации инфраструктуры террористического формирования вблизи иракской границы. Так, 1 и 2 ноября прошли спецоперации самолетов Ту-22М3, которые в ходе бомбардировок позиций ИГ разрушили большое количество военной техники, складов с вооружением и боеприпасами, командных пунктов и коммуникаций боевиков в предместьях Абу Кемаля. Мощные авианалеты ВКС РФ или удары с военных кораблей ВМФ России по объектам «Исламского государства» часто предшествуют мощным прорывам правительственных войск САР по направлению к ключевым укрепленным бастионам террористов, как это было с Меядином и самим Дейр-эз-Зором.

В настоящее время сирийская армия готовится продолжить движение в сторону Абу Кемаля сразу с нескольких направлений. Во-первых, от освобожденного Меядина вдоль западного берега Евфрата. Во-вторых, со стороны станции «Т-2» на границе с провинцией Хомс, где накануне части армии САР и подразделения союзной ливанской организации «Хезболла» продвинулись на 8-9 километров вглубь оккупированных ИГ территорий и тем самым несколько приблизились к границе с Ираком, о чем сообщал новостной Twitter-канал (@Syria_Hezb_Iran).

Таким образом, наступление в Дейр-эз-Зоре продолжается. Иракская армия между тем начала штурм крупного иракского форпоста ИГИЛ1 — города Аль-Каим. Это означает, что последние силы «Исламского государства» оказались зажатыми с двух сторон и теперь концентрируются в районе сирийско-иракской границы.

Публицист, востоковед Андрей Онтиков убежден, что участь последних отрядов ИГ, несомненно, уже предопределена: все идет к тому, что крупнейшая террористическая организация вскоре полностью потеряет территориальный анклав в Сирии. Однако в районе Абу Кемаля, тем не менее, все еще базируется значительный контингент группировки, который будет продолжать ожесточенное сопротивление. Об этом эксперт рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«Скорое поражение ИГИЛ уже предрешено, сейчас группировка не представляет собой единую серьезную силу. Конечно, они будут пытаться сдержать наступление. Безусловно, не обойдется и без потерь в рядах сирийских войск, но все же с каждым днем становится все понятнее, что эта группировка в ближайшем будущем потеряет все подконтрольные территории в Сирии, а затем и в Ираке».

По мнению эксперта, наибольшую угрозу для дальнейшего развития освободительной операции в провинции Дейр-эз-Зор представляют даже не террористы, а Соединенные Штаты, которые совместно с отрядами Демократической армии Сирии (SDF) продолжают захватывать восточную часть региона по ту сторону от реки Евфрат. Недавно командование коалиции во главе с США заявило о своих амбициях занять Абу Кемаль. Таким образом, соперничество между САА и «Демократическими силами» на юге региона рискует обостриться до предела и перерасти уже в вооруженное противостояние.

«Я надеюсь, что Москва донесет до своих американских коллег, что им не стоит мечтать о том, чтобы расширить свои территории (то есть те территории, которые будут контролировать курды из Сирийских демократических сил) и тем самым еще больше подтолкнуть САР к развалу. В то время как российские ВКС находятся в стране для того, что освободить города от террористов и передать их под контроль законным властям независимого государства, американцы демонстрируют совершенно неприемлемую политику, делая все, чтобы раздробить Сирию».

Российская сторона помимо борьбы с международным терроризмом также развивает процесс мирного политического урегулирования. Именно РФ стала инициатором астанинского процесса, и теперь Владимир Путин предложил новый формат — конгресс народа Сирии, напомнил Андрей Онтиков. Цель данной конференции заключается в сохранении целостности и единства арабской республики. Именно в рамках этой встречи будет возможен прямой диалог между официальным Дамаском и курдскими лидерами.

«У курдов появится реальная возможность поучаствовать в политическом процессе, и это, вероятно, решит их проблемы во взаимоотношениях с сирийским правительством. Соединенные Штаты тем временем продолжают гнуть свою линию, пытаясь с помощью курдов развалить арабскую республику. Надеюсь, что инициативы России хоть как-то донесут до американского руководства одну простую вещь: Сирия должна оставаться единой неделимой страной, а ее будущее должен определять сирийский народ».

1 Организация запрещена на территории РФ.