Шойгу получил новое имя на фестивале РГО

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Москва, 3 ноября. Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу побывал на фестивале РГО, на котором осмотрел выставку в Центральном доме художника на Крымском валу.

Выставка заняла 6 тысяч кв. м., на этой площади разместились экспозиции большинства народов России. Так, на экспозиции Таймыра Шойгу прошел обряд имянаречения. В результате глава российского военного ведомства получил нганасанское имя, которое на русский язык переводится как «Единственный».

Шойгу также осмотрел стенды, где представлены архивные документы РГО, в том числе рисунки и письма жителей России, которые они присылали в рамках начатой ученым Николаем Надеждиным в 1846 году этнографической программы.

Напомним, что в пятницу Шойгу принимал участие в церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Лучший гид России» на третьем фестивале Русского географического общества.