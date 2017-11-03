Украинскому политику объяснили, почему Крым не удалось «сломать как веник»

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Дневной выпуск программы «Время покажет» на Первом канале был посвящен обсуждению показаний бывшего начальника генштаба ВСУ Украины Юрия Ильина, который после майдана вынужден был бежать в Россию. Его показания обнародовал экс-адвокат отстраненного от власти в результате переворота президента Украины Виктора Януковича.

Ильин приводит слова нынешнего мэра Киева Виталия Кличко, который заявил:

«С Крымом поступим еще жестче, чем с Киевом. И помогут в этом нам «оттуда». А [лидер партии «Свобода» Олег] Тягнибок вообще сказал чудовищные слова: «Умоются кровью, и все поймут. Сломаем, как веник. У нас в этом вопросе есть серьезная поддержка».

Ведущие попросили присутствовавшего в студии украинского политика Кирилла Климука объяснить, что имелось в виду под словами «нам помогут оттуда».

Климук сделал вид, что не понимает, о чем речь, и завел разговор о якобы «недовольстве» значительной части жителей Крыма воссоединением с Россией. По словам украинского политика, в Крыму якобы много недовольных граждан, которые не поддержали, как он выразился, «аннексию».

«Я лично против той бесхребетной позиции, которую проявила наша власть, отдав Крым без единого выстрела, — заявил Климук. — Если бы тогда в Крыму мы дали жесткий отпор «зеленым человечкам», не было бы Донбасса, и миллионы россиян, которые сейчас платят за Крым, сказали бы мне спасибо за доллар по 30 рублей, за нефть по 100».

«Когда Кирилл говорит, что он не понимает, что такое «оттуда», он только делает вид, что не понимает, — возразил гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. — «Оттуда» — это, безусловно, речь шла о спонсорах всей этой истории, это американцы, которым тогда казалось, что они сейчас все решат по-своему. Как ветеран поездок в Крым, я вам скажу, почему они так себя ведут. Тягнибок и вся эта шайка понимали с самого начала, что Крым — это русская земля, что Севастополь — это русский город. Они думали, что они крымчан как веник сломают. Слушайте, — про веник — это же известная поговорка, что по одному прутику можно сломать, а целиком нельзя. А они говорили — «как веник сломаем», вот мол какие мы крутые. И посмотрите, что из этого вышло, — ничего!»