Подмосковье отчиталось о досрочном выполнении плана по ремонту дорог

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Москва, 3 ноября. Летняя кампания по ремонту дорог в Подмосковье завершилась досрочно. Об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Все планы выполнены в полном объеме. В этом году мы активно работали по ямочному ремонту. Если в прошлом году у нас была отремонтирована 171 тысяча ям, то в этом — более полумиллиона ям», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Министр отметил, что проведенный ремонт способствует хорошему состоянию дорог в Московской области, добавив, что «хорошие дороги — приоритет», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, в этом году в Подмосковье отремонтировали порядка 3000 километров на 2000 дорог. Наибольший объем работ выполнен на региональной дорожной сети.