Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Свыше 80 % россиян заявили о доверии Путину
Россия
Подмосковье отчиталось о досрочном выполнении плана по ремонту дорог
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Подмосковье отчиталось о досрочном выполнении плана по ремонту дорог

    14:50  3 Ноября 2017
    56

    Подмосковье отчиталось о досрочном выполнении плана по ремонту дорог

    Москва, 3 ноября. Летняя кампания по ремонту дорог в Подмосковье завершилась досрочно. Об этом рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    «Все планы выполнены в полном объеме. В этом году мы активно работали по ямочному ремонту. Если в прошлом году у нас была отремонтирована 171 тысяча ям, то в этом — более полумиллиона ям»,  — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

    Министр отметил, что проведенный ремонт способствует хорошему состоянию дорог в Московской области, добавив, что «хорошие дороги  — приоритет», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Отметим, в этом году в Подмосковье отремонтировали порядка 3000 километров на 2000 дорог. Наибольший объем работ выполнен на региональной дорожной сети.

     

    Автор: Федор Веснин
    #дороги #ремонт #московская область
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        Как катастрофа МН17 обрушила украинский авиарынок, объяснил киевский экономист

        13:58   3 Ноября 2017
        648
        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        ФСБ задержала экстремистов, готовивших поджоги и нападения в Москве

        13:54   3 Ноября 2017
        2232
        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        ВКС РФ за неделю уничтожили более 950 объектов террористов в Сирии

        12:48   3 Ноября 2017
        221
        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        Каталония не сдается: «Пучдемон – трус и тряпка! Он нас предал, но мы победим!»

        9:49   3 Ноября 2017
        1742