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Израиль заявил о готовности защитить поселение друзов в Сирии от агрессии боевиков
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    Израиль заявил о готовности защитить поселение друзов в Сирии от агрессии боевиков

    14:55  3 Ноября 2017
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    Израиль заявил о готовности защитить поселение друзов в Сирии от агрессии боевиков

    Дамаск, 3 ноября. В Израиле заявили о готовности защитить населенный пункт друзов Хадер в Сирии от агрессии боевиков «Свободной сирийской армии».

    Армия обороны Израиля выразила готовность прийти на помощь друзам населенного пункта Хадер в сирийской провинции Кунейтра, который подвергся атаке со стороны «умеренных» боевиков «Свободной сирийской армии». Сотни друзов бежали через Голанские Высоты на территорию Израиля, где проживают десятки тысяч их соплеменников. Израиль готов не допустить оккупации Хадера боевиками, подчеркивается в сообщении.

    Эксперты считают, что данное заявление может стать поводом для очередного вторжения армии Израиля на территорию Сирии, которое закончится захватом сирийского района Хадер. Отмечается, власти Сирии называют Голанские высоты территорией, оккупированной Израилем.

    Израиль заявил о готовности защитить поселение друзов в Сирии от агрессии боевиков

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #израиль #друзы #хадер
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