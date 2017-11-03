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Украина
Украина поползет в НАТО на польских «крабах»
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    Украина поползет в НАТО на польских «крабах»

    16:12  3 Ноября 2017
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    Киев хочет польских «крабов»: генерал ВСУ заявил о планах Украины купить САУ Krab
    Киев, 3 ноября. Командующий ракетных войск и артиллерии ВСУ Вячеслав Горбылев рассказал о планах Украины купить у Польши самоходные артиллерийские установки Krab, полностью соответствующие стандартам НАТО.

    Так, по его словам, украинская армия собирается постепенно перейти на снаряды калибра 155 мм, которые используют военные силы стран-участниц альянса. За развитием польских САУ Krab, по словам Горбылева, украинские военные «заинтересованно наблюдают не первый год». Он признает, что польские «крабы» стоят дорого, но при этом являются лучшим аналогом самоходок времен СССР. К слову, президент Украины Петр Порошенко сегодня вновь пообещал, что страна перейдет на стандарты НАТО «в ближайшее время».

    «Она соответствует всем натовским стандартам. Польские коллеги предлагают нам Krab как лучший вариант замены самоходок советского образца, несмотря на высокую стоимость такой платформы», — сказал он в интервью газете «Урядовый курьер»

    Отдельно Горбылев указал на скорострельность САУ Krab: «В отличие от нынешних украинских САУ, он ведет огонь в режиме MRSI, то есть за 30 секунд выполняет 5 выстрелов». Кроме того, по его словам, установка способна менять позицию, чтобы не попасть под ответный огонь, а также поражает цели осколочно-фугасными снарядами на расстоянии до 30 км».

    В связи с заявлением Горбылева о том, что украинские САУ проигрывают польским, напомним, как в августе минувшего года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что ракеты украинского производства более точные, нежели российские.
     

    Автор: Алексей Громов
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