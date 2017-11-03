Микроавтобус врезался в грузовик на КАД в Петербурге: погиб один человек

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Санкт-Петербург, 3 ноября. Микроавтобус, производящий служебную развозку, въехал в грузовик на 114 км внутренней стороны КАД возле дамбы. Один человек погиб, трое пострадали.

ДТП произошло около полудня, пишет интернет-издание «Инфореактор». Позднее в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» в социальной сети «Вконтакте» появилось видео с места происшествия.

Водителю микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter стало плохо за рулем. Он потерял управление, и микроавтобус врезался в едущий впереди грузовик «Урал».

В результате сильного столкновения 37-летняя женщина получила тяжелые травмы, еще двое пассажиров – травмы средней тяжести. Водитель микроавтобуса скончался в реанимации, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

На данный момент ГИБДД проводит проверку по факту аварии.