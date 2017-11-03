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Микроавтобус врезался в грузовик на КАД в Петербурге: погиб один человек
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    Микроавтобус врезался в грузовик на КАД в Петербурге: погиб один человек

    14:34  3 Ноября 2017
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    Микроавтобус врезался в грузовик на КАД в Петербурге: погиб один человек

    Санкт-Петербург, 3 ноября. Микроавтобус, производящий служебную развозку, въехал в грузовик на 114 км внутренней стороны КАД возле дамбы. Один человек погиб, трое пострадали.

    ДТП произошло около полудня, пишет интернет-издание «Инфореактор». Позднее в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» в социальной сети «Вконтакте» появилось видео с места происшествия. 

    Водителю микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter стало плохо за рулем. Он потерял управление, и микроавтобус врезался в едущий впереди грузовик «Урал».

    В результате сильного столкновения 37-летняя женщина получила тяжелые травмы, еще двое пассажиров – травмы средней тяжести. Водитель микроавтобуса скончался в реанимации, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

    На данный момент ГИБДД проводит проверку по факту аварии.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дтп #микроавтобус #кад
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