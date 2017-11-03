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Береговой ракетный комплекс «Бал»
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    Береговой ракетный комплекс «Бал»

    15:08  3 Ноября 2017
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    «Бал» — береговой ракетный комплекс (БРК) с противокорабельной ракетой Х-35. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    БРК «Бал» предназначается для контроля над территориальными водами и проливными зонами, а также для защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья. Кроме того, комплекс способен предотвратить высадку вражеского десанта на берег. Комплекс может применяться при любой погоде днем и ночью при полной автономности наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия потенциального противника.

    «Бал» был разработан по заказу Военно-Морского флота Российской Федерации кооперацией более десяти предприятий (ведущий разработчик — ОАО «Конструкторское бюро машиностроения» (Москва), которое входит в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», город Королев). Кроме того, в создании «Бала» принимали участие предприятия, которые разработали корабельный ракетный комплекс «Уран-Э». Это дало возможность использовать накопленный опыт, сократить сроки и затраты на разработку нового БРК, а также унифицировать многие системы.

    «Бал» прошел государственные испытания в 2004 году, а уже в 2008 году этот БРК был принят на вооружение российской армии.

    Береговой ракетный комплекс «Бал» представляет из себя мобильную систему. В ее состав входят: самоходные командные пункты управления и связи (до двух  единиц), самоходные пусковые установки (до четырех единиц, несут противокорабельные ракеты Х-35 в транспортно-пусковых контейнерах), транспортно-перегрузочные машины (до четырех единиц), которые предназначаются для формирования повторного залпа.

    Командный пункт управления БРК обеспечивает разведку целей, целеуказание и оптимальное целераспределение между пусковыми установками. Заметим, что наличие в составе «Бала» пассивных и активных высокоточных каналов радиолокационного обнаружения целей позволяет осуществить крайне гибкую стратегию обнаружения целей, включая скрытного типа.

    Береговой ракетный комплекс «Бал»

    Пусковые установки БРК могут быть размещены на скрытых позициях в глубине береговой черты. При этом скрытность боевых позиций и наличие естественных и искусственных преград по направлению стрельбы никак не ограничивает боевое применение «Бала».

    Комплекс может вести огонь как одиночными выстрелами, так и залпом с любой пусковой установки. Более того, предусмотрена возможность получения оперативной информации от других командных пунктов и внешних средств разведки и целеуказания.

    Время развертывания БРК на новой позиции не более 10 минут, дальность поражения — 120 километров, удаленность стартовой позиции от береговой черты — до 10 километров, интервал запуска ракет в залпе — не более трех секунд. Суммарный боекомплект, количество ракет БРК — до 64 штук.

    Автор: Илья Муромский
    #россия #вмф рф #армия
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