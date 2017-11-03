Боевые корабли НАТО вошли в грузинский порт Батуми

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Тбилиси, 3 ноября. В порт грузинского города Батуми вошли корабли НАТО — боевой румынский фрегат Regele Ferdinand и корабль сопровождения под турецким флагом. Об этом сообщает официальный сайт МВД Грузии.

Отмечается, что в течение дня в порту ожидают прибытия еще двух кораблей стран НАТО. Делегацию возглавляет замкомандующего объединенными морскими силами альянса, вице-адмирал Эрви Брежон. Отмечается, что у него запланирована встреча с главой МВД Грузии Георгием Мгебришвили.

Планируется, что боевые корабли НАТО пробудут в батумской гавани до начала следующей недели и примут участие в организованных грузинской стороной учениях. Как пояснили в МВД, цель учений — это улучшение взаимодействия и совместимости морских сил НАТО, Грузии и стран-партнеров.