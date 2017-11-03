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Боевые корабли НАТО вошли в грузинский порт Батуми
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    Боевые корабли НАТО вошли в грузинский порт Батуми

    14:27  3 Ноября 2017
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    Боевые корабли НАТО вошли в грузинский порт Батуми

    Тбилиси, 3 ноября. В порт грузинского города Батуми вошли корабли НАТО — боевой румынский фрегат Regele Ferdinand и корабль сопровождения под турецким флагом. Об этом сообщает официальный сайт МВД Грузии.

    Отмечается, что в течение дня в порту ожидают прибытия еще двух кораблей стран НАТО. Делегацию возглавляет замкомандующего объединенными морскими силами альянса, вице-адмирал Эрви Брежон. Отмечается, что у него запланирована встреча с главой МВД Грузии Георгием Мгебришвили.

    Планируется, что боевые корабли НАТО пробудут в батумской гавани до начала следующей недели и примут участие в организованных грузинской стороной учениях. Как пояснили в МВД, цель учений — это улучшение взаимодействия и совместимости морских сил НАТО, Грузии и стран-партнеров. 

    Автор: Федор Веснин
    #нато #грузия #корабли
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